’Uzman’ görüşü

Sinan Akçıl, önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Fransa konserinden döndüğünü söyleyen Akçıl'ın keyfi yerindeydi. Fransa'da doğum gününü de kutladığını söyleyen Akçıl, "Yaş aldıkça daha iyi hissediyor insan bence kendisini... Bir derginin de kapağı oldum. 1 Haziran'da yayınlanacak" diye konuştu. Eski sevgilisi Müjde Uzman'ın "Tükenmişlik Sendromu" yaşaması ile ilgili sorulan sorulara ise Akçıl, "Zannetmiyorum tükenmez ya... O tükense ben de tükenirdim. Beni atlattı yani" diyerek güldü.

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