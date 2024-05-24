Son düdük çaldı tüm takım ağladı

Trabzonspor forması giyen futbolcular, Beşiktaş'a son dakikada yedikleri ve 3-2 kaybettikleri maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bordo-Mavili formayı giyen oyuncular saha ortasına yığıldı. Başta Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Edin Visca olmak üzere futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Deneyimli oyuncunun üzüntüsü, sosyal medyada da sıkça paylaşıldı. 90 dakika oynayan Visca, maç içinde sık sık kaleyi yoklasa da Mert Günok'u geçemedi. Öte yandan hayal kırıklığı yaşayan Uğurcan Çakır'ı da Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un teselli etmesi gözlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada ses getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN