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Şimşek’ten 3 hedef

Bakan Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında, ‘Enflasyon tek haneye inecek. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3’ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35’in altında kalacak’ dedi.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Şimşek’ten 3 hedef

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi. Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, parti yönetimine yeni ekonomi modeli ve programını vatandaşa iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. Şimşek, tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, "Kemer sıkmaya devam" mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu aktaran Bakan Şimşek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi. Haziran'dan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek. Bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 3'ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35'in altında kalacak."

REZERVLER ARTIYOR
Merkez Bankası net rezervlerindeki artış 7 haftada 51 milyar doları aştı. Bunun 'çok güçlü bir iyileşme' olduğuna işaret eden uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünde birleşti.

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