Musrati’den unutulmaz füze

Beşiktaş tarihinin 12 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Al-Musrati, geldiği günden bu yana çok eleştiriliyordu. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kendi filelerini sarsmış, Fenerbahçe karşılaşmasında ise kırmızı kart görerek taraftarların tepkisini çekmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı müthiş golle üzerindeki şanssızlığı kırmayı başardı. Libyalı oyuncu, 90+4'te attığı mükemmel golle büyük sevinç yaşadı. Gol sevincinde taraftarlara koşarken reklam panolarına basıp yere düşen Musrati, acı çekse de sevincine devam etti.

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