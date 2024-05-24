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Kirada kurallar değişiyor

Konut kiralarında yüzde 25’lik zam sınırı 1 Temmuz’da dolarken, 2 Temmuz’dan sonra yenilenecek sözleşmeler için yeni dönem başlayacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Kirada kurallar değişiyor

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Konut kiralarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı düzenlemesinin süresi 1 Temmuz'da dolarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Devam etmesi için bir çalışma yok" açıklaması yaptı. Böylece zam sınırının sona ereceği 2 Temmuz tarihi itibarıyla yeni dönemin başlayacağı ortaya çıktı.
Yüzde 25 zam sınırı kakınca ev sahipleri zam mı yapacak? Zam sınırı 2 Temmuz'da sona erecek ancak bu tarihte tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Çünkü kiraya zam 'yılda bir kez' ve 'sözleşme yenileme döneminde' yapılır.
Sınırın kalkması 'ev sahibi istediği zammı yapar' anlamına gelir mi? Kira artışında üst sınır tıpkı geçmişte olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Sözleşme süresi 1 Temmuz'dan sonra dolanlar yenileme tarihindeki 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak şekilde artış yapacak.
Dava süreci devam edenler ne yapacak? Bu durumda olan kiracıların da tıpkı diğer kiracılar gibi güncel yasal zam oranına uyması gerekiyor. Kiracının, 'Zaten davalık durumdayız, yüzde 25 zam yaparım' demesi mümkün değil. Eğer bu bir kira tespit davası ise, mahkeme güncel kira değerini açıklayacak, karar kesinleştikten sonra da kira zam döneminde TÜFE 12 ay ortalaması dikkate alınacak. (Tarih 1 Temmuz sonrası ise)
Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapmalı? Bu durumda olan ev sahipleri, 5 yılı dolduran kiracılarına, kiranın yeniden belirlenmesi için tespit davası açabilir. 5 yıldan kısa sürelerde uyarlama davaları mümkün olabilir, ancak bu davada öngörülemeyen mağduriyetin ispatı gerekiyor. Her iki durumda da dava açmadan arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk. Uzmanlar, uzun süren dava süreçleri nedeniyle tarafların kendi arasında uzlaşmasını öneriyor.

EV ALIM SATIMINDA EKSPERTİZ FORMÜLÜ
Maliye Bakanlığı vergi denetimlerini artırırken, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor. Ev alım satımında belediyelerin gösterdiği rayiç bedel üzerinden alınan harç ve gelir vergisinin tam olarak alınması için tıpkı yabancılara uygulandığı gibi ekspertiz raporu istenmesi gündemde.

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