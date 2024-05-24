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8 yıllık planlama ile gelen zafer

2016’da Gasperini’yi göreve getiren ve bu süreçte transferde 160 milyon Euro kar eden Atalanta, sadece 30 milyon Euro maaş bütçesi olan kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
8 yıllık planlama ile gelen zafer

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Dublın'deki finalde sezonun yenilgisiz takımı Leverkusen'i devirerek UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Atalanta, müthiş planlamanın ödülünü aldı. 2016'da Gian Piero Gasperini'yi göreve getiren Bergamo ekibi hem sportif hem de ekonomik olarak çok doğru adımlar atıp zafere ulaştı. 8 yılda transfer bilançosuna 160 milyon Euro'luk kar yazdıran Atalanta, Serie A'nın ekonomik anlamda en sağlıklı yapılarından birisine sahip oldu. Rasmus Höjlund'u Manchester United'a 73.9 milyon Euro'ya, Cristian Romero'yu Tottenham'a 52 milyon Euro'ya, Dejan Kulusevski'yi Juventus'a 39 milyon Euro'ya, Franck Kessie'yi de Milan'a 32 milyon Euro'ya satan Atalanta, buna karşın Gasperini ile her sezon belirli bir istikrar yakaladı. Bu sezon sadece 30 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi olan Lacivert-Siyahlılar gelecek sezon ülkesini Devler Ligi'nde temsil edecek.

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