8 yıllık planlama ile gelen zafer

Dublın'deki finalde sezonun yenilgisiz takımı Leverkusen'i devirerek UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Atalanta, müthiş planlamanın ödülünü aldı. 2016'da Gian Piero Gasperini'yi göreve getiren Bergamo ekibi hem sportif hem de ekonomik olarak çok doğru adımlar atıp zafere ulaştı. 8 yılda transfer bilançosuna 160 milyon Euro'luk kar yazdıran Atalanta, Serie A'nın ekonomik anlamda en sağlıklı yapılarından birisine sahip oldu. Rasmus Höjlund'u Manchester United'a 73.9 milyon Euro'ya, Cristian Romero'yu Tottenham'a 52 milyon Euro'ya, Dejan Kulusevski'yi Juventus'a 39 milyon Euro'ya, Franck Kessie'yi de Milan'a 32 milyon Euro'ya satan Atalanta, buna karşın Gasperini ile her sezon belirli bir istikrar yakaladı. Bu sezon sadece 30 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi olan Lacivert-Siyahlılar gelecek sezon ülkesini Devler Ligi'nde temsil edecek.

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