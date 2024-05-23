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Kural 'boz'madı!

Yakında doğum yapacak olan Müge Boz, kızları Vina’nın kardeşi olacağı için uzmandan destek aldığını söyledi. Ayrıca, yeni doğacak bebeğin hem cinsiyetini hem de ismini yine gizli tuttu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Kural ’boz’madı!

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Caner Erdeniz ile evli olan ve bu evlilikten Vina isminde bir kız çocuğu olan Müge Boz, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Boz, "Doğuma 10 gün kaldı. O yüzden çok heyecanlıyım. Şu sıralar Vina'ya bir kardeşi olacağını anlatabilmesi için bir uzmandan destek alıyoruz. Caner, ilk doğuma girmemişti ama bu ikinci doğumda yanımda olacak. Bu arada doğum sezaryen olacak. Birçok yakın arkadaşlarım göbek şeklimden dolayı 'Senin çocuğun erkek olacak' diyor. Çocuk odasının hazırlıklarını yapıyorum. İsmini söylemek istemiyoruz, sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

CANNES POLEMİĞİ!
Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Esra Dermancıoğlu, "Birçok oyuncu Cannes Film Festivali'ne gidiyor ve orada yarı çıplak pozlar veriyorlar" diye ünlü güzelleri eleştirmişti. Boz, konu hakkında, "Bence herkes istediğini giymekte özgür ama oraya gidiyorsa olumlu veya olumsuz koşulacağını biliyor, o yüzden bunu bilerek oraya gidiyorlar. Giyen kişi yarı çıplaklıktan rahatsız değilse sıkıntı yok. Ben herkesin oraya filmi için oyunculuğu değil de, kendi yüzü olduğu markanın reklamı için gittiğini ve oraya gidenlerin de bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'ARKADAŞIMLARIM 'ERKEK OLACAK' DİYOR!
Boz, kızı Vina'nın cinsiyetini de doğumda öğrenmişti.

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