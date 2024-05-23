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Cannes 'hadise'si!

Türk güzellerin çok konuşulduğu Cannes Film Festivali’nde Hadise de boy gösterdi. Kırmızı halıda yürüyen Hadise’nin pembe ceketinin fiyatı 180 bin TL, takıları ise yaklaşık 3 milyon TL değerindeydi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Cannes ’hadise’si!

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İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından ünlü şarkıcı Hadise de katıldı. Hadise, gişe rekortmeni "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında boy gösterdi. Bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes'a giden Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Servet değerinde takılar takan güzel popçunun; yüzük, kolye ve küpelerden oluşan takılarının değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

YORUM YAĞDI!
Kırmızı halıda acı kahve strazplez elbisesiyle beğeni toplayan Hadise akşam için tercih ettiği pembe ceketiyle de dikkat çekti. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Hadise'nin bu tarzına sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü ismi görenler; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Annemin seneye de olur giyersin diye aldığı ceket', 'Eskisi gibi değil yaşlanıyor' gibi yorumlar yapıldı. Hadise'nin tarzının yanında bir de ceketinin fiyatına dikkat çekti. Ünlü markaya ait ceketinin değeri tam 180 bin TL'idi.

PEMBE CEKETİ 180 BİN TL!
Hadise'yi bazıları tarzını beğense de bazıları da kıyafetini çok açık buldu.

KAÇACAK YER ARADI!
Öte yandan Hadise, önceki gece "Cannes Film Festivali" dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce şaşıran Hadise, "Yeni magazin artık böyle mi? Telefonlar ile mi çekiliyor?" diyerek güldü. Ardından muhabirlerin sorusu karşısında ise Hadise, "Arkadaşlar ben konuşmak istemiyorum." dedi. Makyajsız hali dikkat çeken Hadise, görüntü vermemek adına başını öne eğdi.

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