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Boşanma cinayeti

Kayalıklardan düşerek öldüğü düşünülen Semiha’nın eşi Erdal Sözer tarafından katledildiği tespit edildi. Zanlının eşcinsel olduğu, kadını da boşanmak istediği için öldürdüğü belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Boşanma cinayeti

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Korkunç olay, 24 Ocak 2023'te Yalova Altınova'ya bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde yaşandı. Kocaeli Karamürsel'de yaşayan özel eğitim öğretmeni Semiha Sözer (33), Almanya'dan kesin dönüş yapan Erdal Sözer (41) ile 2022 yılında evlendi. Ancak eşinin uzun süredir kendisine karşı soğukluğunu hisseden Semiha Sözer, eşini takibe aldı. Genç kadın, Erdal Sözer'in bilgisayarında müstehcen fotoğraflarını bulunca eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu fark etti. Boşanmak istedi. Erdal Sözer, eşinin bu durumu çevresine anlatacağını düşünerek tedirgin oldu ve korkunç bir plan hazırladı.

2 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Eşini Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde dolaşma konusunda ikna etti. Eşini kayalıklara çıkartan Erdal Sözer, hava sıcaklığının 6 derece olduğu sırada yaklaşık 2 saat burada kaldı. Daha sonra genç kadını 20 metre yükseklikten aşağıya itti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Polis ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü raporlandı. Gözaltına alınan Sözer, tutuklandı.
Ümit Erkan DEMİRCAN

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