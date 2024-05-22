’Yüzük yüzük’ kuyruğuna geldik!

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta özel bir davete katıldı. Defile öncesi gazetecilerle sohbet eden ve yaz tatili planlarından bahseden Ulusoy, "Bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama bayram sonrası tatil rotamızda ilerleyeceğiz. Önümüzde Faruk beyin doğum günü var. Onun için özel bir yere giderek kutlama yapacağız. Sonrasında yazlık yerlerde olacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz sevgilisi Faruk Çolakloğlu'nun adını elini dövme yaptıran Ulusoy, aşkını gözler önüne sermişti. Çolakoğlu da Ulusoy'a 500 bin Euro değerinde yüzük hediye etmişti. Yüzüğü parmağından çıkarmayan ve geçtiğimiz yazdan beri evlenecekleri konuşulan ikilinin bu durumu ciddi ciddi masaya yatırdıkları öğrenildi. İlk başlarda evliliğe sıcak bakmadığını birçok kez dile getiren Ulusoy'un, Çolakoğlu'nun evlenmek istemesiyle bu durumu tekrar gözden geçirdiği ve olumlu yaklaştığı iddia edildi.