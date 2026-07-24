Fenerbahçe istedi Beşiktaş peşine düştü! Darwin Núñez transferi bitebilir
Yeni sezonun ilk maçında FC Midtjylland’ı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda avantaj yakalayan Beşiktaş, rotasını forvet transferine çevirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu öne sürülen Darwin Núñez’i listesine aldı. Beşiktaş’ın yıldız futbolcuyu kiralık olarak İstanbul’a getirmeye çok yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde açan Beşiktaş, 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland'ı ağırladı. Kartal, 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü ise kaptan Orkun Kökçü'den geldi.
Vincenzo Italiano'nun ilk sınavında alınan galibiyet, Danimarka deplasmanı öncesinde tur için kritik bir önem kazandı. Mücadelenin ardından yeniden transfere odaklanan yönetim, bir taraftan Mohamed Salah ile ilgilenirken diğer yandan forvet konusunda önemli bir adım atmak istiyor.
HEDEFTE DARWIN NÚÑEZ VAR
Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın hedefinde, Al-Hilal forması giyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Darwin Núñez bulunuyor. Uruguaylı futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak transferde imzaların atılamadığı öne sürülmüştü. Bunun sebebinin ise vergi problemi olduğu iddia edilmişti.
Ancak bu kez oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Kartal'ın transferden sonuç almaya çok yakın olduğu ifade edildi.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Büyük beklentilerle transfer edildiği Al-Hilal'de beklentileri karşılamakta zorlanan ve Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu yönünde çok sayıda haber çıkan Darwin Núñez için Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Temasların son günlerde hız kazandığı ve sürecin resmiyete kavuşturulması adına yoğun uğraş verildiği dile getirildi. Ayrıca siyah-beyazlıların Suudi Arabistan temsilcisine 4 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Geçen sezon Al-Hilal formasıyla 24 maça çıkan Darwin Núñez, 9 gol atıp 5 asist yaptı. Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 1.667 dakika süre aldı.
Dünya Kupası'nda ise ülkesinin grup aşamasındaki üç karşılaşmasında da forma giydi. Suudi Arabistan'a karşı 45 dakika oynayan Núñez, Yeşil Burun Adaları karşısında son iki dakikada görev yaptı. İspanya karşılaşmasının ise tamamında sahada kaldı ancak gol sevinci yaşayamadı.
DARWIN NÚÑEZ KİMDİR?
24 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'ın Artigas kentinde doğan Darwin Núñez, futbola La Luz de Artigas'ta başladı. Ardından CSD San Miguel de Artigas ve CA Peñarol altyapılarında oynadı. CA Peñarol'da A takım seviyesine yükseldi.
İlk yurt dışı deneyimini, 12 milyon euro karşılığında transfer olduğu Almería'da yaşadı. Burada gösterdiği performans, kendisine Benfica'nın kapılarını açtı. Portekiz temsilcisi, Núñez'i 34 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İki yıl sonra Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ancak İngiltere kariyeri beklediği gibi ilerlemedi. Üç yılın ardından 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e geçiş yaptı.
Kariyerinde 306 maça çıkan Darwin Núñez, 117 gol atıp 51 asist yaptı. Uruguaylı yıldız; iki Uruguay Ligi, bir Suudi Arabistan Kupası, bir İngiltere Süper Kupası, bir İngiltere Kupası ve bir Premier League şampiyonluğu kazandı.