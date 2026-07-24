Fenerbahçe istedi Beşiktaş peşine düştü! Darwin Núñez transferi bitebilir

Vincenzo Italiano'nun ilk sınavında alınan galibiyet, Danimarka deplasmanı öncesinde tur için kritik bir önem kazandı. Mücadelenin ardından yeniden transfere odaklanan yönetim, bir taraftan Mohamed Salah ile ilgilenirken diğer yandan forvet konusunda önemli bir adım atmak istiyor.

Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde açan Beşiktaş, 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland'ı ağırladı. Kartal, 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü ise kaptan Orkun Kökçü'den geldi.

Darwin Núñez

HEDEFTE DARWIN NÚÑEZ VAR

Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın hedefinde, Al-Hilal forması giyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Darwin Núñez bulunuyor. Uruguaylı futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak transferde imzaların atılamadığı öne sürülmüştü. Bunun sebebinin ise vergi problemi olduğu iddia edilmişti.

Ancak bu kez oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Kartal'ın transferden sonuç almaya çok yakın olduğu ifade edildi.