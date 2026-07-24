Galatasaray Jhon Lucumi'yi istiyor! Transfer için dev hamle

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stopere 3 yıllık sözleşme ve yıllık yaklaşık 4 milyon euro teklif ettiği, Bologna'nın ise 23 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Lesley Ugochukwu

GALATASARAY TRANSFERDE HIZLANDI

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bazı isimlerde sonuca ulaşamadı. Uzun süredir gündemde bulunan Bruno Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddiası gündeme gelirken Galatasaray'ın Portekizli oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü kaydedildi. Galatasaray'ın 25 milyon euro teklif ettiği Matthis Abline için Nantes ile Monaco arasında anlaşma sağlandığı bildirildi. Geçen sezon resmi teklif yapılan ve bu yaz şartları yeniden değerlendirilen Christos Tzolis'in Arsenal'e transfer olması da sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yönelmesine neden oldu. Haziran ayının başından itibaren görüşmeler yürütülen Matviy Ponomarenko ise Dinamo Kiev ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.