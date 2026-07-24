Galatasaray Jhon Lucumi'yi istiyor! Transfer için dev hamle
Hedefini üst üste beşinci şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak ilk imzasını atmıştı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan partneri Jhon Lucumi için mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stopere 3 yıllık sözleşme ve yıllık yaklaşık 4 milyon euro teklif ettiği, Bologna'nın ise 23 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Transfer döneminde görüştüğü bazı oyunculardan istediği sonucu alamayan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına ağırlık verdi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlaması doğrultusunda Jhon Lucumi transferini sonuçlandırmak için harekete geçti.
GALATASARAY TRANSFERDE HIZLANDI
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bazı isimlerde sonuca ulaşamadı. Uzun süredir gündemde bulunan Bruno Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddiası gündeme gelirken Galatasaray'ın Portekizli oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü kaydedildi. Galatasaray'ın 25 milyon euro teklif ettiği Matthis Abline için Nantes ile Monaco arasında anlaşma sağlandığı bildirildi. Geçen sezon resmi teklif yapılan ve bu yaz şartları yeniden değerlendirilen Christos Tzolis'in Arsenal'e transfer olması da sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yönelmesine neden oldu. Haziran ayının başından itibaren görüşmeler yürütülen Matviy Ponomarenko ise Dinamo Kiev ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
DAVINSON SANCHEZ'İN GELECEĞİ BELİRSİZ
Dünya Kupası'nın ardından izni devam eden Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmadı. Kolombiyalı savunmacının geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken Como'nun oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtildi. Galatasaray yönetimi, savunma rotasyonunda yaşanabilecek olası değişikliklere karşı Jhon Lucumi transferinde hızlı hareket etme kararı aldı.
JHON LUCUMI İLE EL SIKIŞILDI
Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki Kolombiyalı stopere yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Lucumi'nin sunulan şartlara olumlu yaklaştığı ve Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncu cephesinde önemli mesafe kat eden yönetim, transferi tamamlamak için Bologna ile bonservis görüşmelerine yoğunlaştı.
BOLOGNA 23 MİLYON EURO İSTİYOR
Jhon Lucumi transferinin önündeki en büyük engel Bologna'nın bonservis beklentisi oldu. İtalyan kulübünün 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 23 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin Bologna'nın istediği rakamı düşürmek ve ödeme koşullarını yeniden şekillendirmek için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşması, kulüpler arasındaki pazarlıkta elini güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıktı.
JUVENTUS DA TRANSFERİ TAKİP EDİYOR
Jhon Lucumi ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil. Serie A ekiplerinden Juventus'un da Kolombiyalı stoperin durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi. Juventus'un sürece dahil olması, Galatasaray'ın Bologna ile yürüttüğü bonservis pazarlığının hız kazanmasına neden olabilir. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla sağlanan anlaşmayı kulüpler seviyesinde de tamamlayarak transfer yarışında öne geçmeyi hedefliyor.