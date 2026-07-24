Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan transfer! Yeni aday Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic JUVENTUS VE LEEDS UNITED DA DEVREDE Ermedin Demirovic ile yalnızca Fenerbahçe ilgilenmiyor. Serie A ekiplerinden Juventus ile İngiltere Championship temsilcisi Leeds United'ın da Bosna Hersekli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi. Avrupa kulüplerinin ilgisi, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde hızlı hareket etmesini gerektirebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, maliyet ve sözleşme koşullarının uygun olması halinde oyuncu için somut adım atmayı değerlendirecek.

Ermedin Demirovic GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli santrfor bu müsabakalarda 15 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Demirovic böylece sezonu 20 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı. Oyuncunun skor üretimi, Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlardan biri oldu.