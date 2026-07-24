Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan transfer! Yeni aday Ermedin Demirovic
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic’in transfer şartlarını araştırıyor. Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness’in ayrılığa sıcak baktığı, Juventus ve Leeds United’ın da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.
Yeni sezon öncesinde santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki golcünün transfer şartlarını ve maliyetini araştırmaya başladı. Hücum hattını güçlü bir santrforla takviye etmek isteyen Fenerbahçe, listesindeki adaylarla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE DEMIROVIC'İN ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR
Fenerbahçe yönetimi, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic'in transfer maliyetini ve sözleşme şartlarını detaylı şekilde değerlendiriyor. Almanya doğumlu Bosna Hersekli santrforun fizik gücü, skor üretimi ve hücum hattındaki etkinliğiyle sarı-lacivertlilerin dikkatini çektiği ifade edildi. Fenerbahçe, oyuncunun mali şartlarının listedeki diğer adaylarla karşılaştırılmasının ardından transferdeki yol haritasını belirleyecek.
HOENESS AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in Ermedin Demirovic'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı iddia edildi. Bu yaklaşımın, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde elini güçlendirebilecek gelişmelerden biri olduğu değerlendiriliyor. Demirovic'in Stuttgart ile sözleşmesinin Haziran 2028'e kadar devam etmesi nedeniyle transferin tamamlanabilmesi için Alman kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlanması gerekiyor.
JUVENTUS VE LEEDS UNITED DA DEVREDE
Ermedin Demirovic ile yalnızca Fenerbahçe ilgilenmiyor. Serie A ekiplerinden Juventus ile İngiltere Championship temsilcisi Leeds United'ın da Bosna Hersekli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi. Avrupa kulüplerinin ilgisi, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde hızlı hareket etmesini gerektirebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, maliyet ve sözleşme koşullarının uygun olması halinde oyuncu için somut adım atmayı değerlendirecek.
GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI
Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli santrfor bu müsabakalarda 15 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Demirovic böylece sezonu 20 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı. Oyuncunun skor üretimi, Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlardan biri oldu.
ERMEDIN DEMIROVIC KİMDİR?
Ermedin Demirovic, Almanya doğumlu Bosna Hersekli santrfordur. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sürdürüyor. Ana mevkisi santrfor olan Demirovic'in Stuttgart ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyen Demirovic, ülkesi adına 4 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 38 resmi maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.