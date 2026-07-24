CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet ağında 20 şüpheli tutuklandı! Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı: "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden, CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Soruşturmada ayrıca, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç’un, Fatma Kaplan Hürriyet’e bir iş karşılığında 3 kilogram altın verdiği yönündeki ifadesi ortaya çıktı.
CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Savcılığın tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk ettiği 21 şüpheliden, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan diğer isimlerin Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral olduğu öğrenildi.Başkan Hürriyet ve eşi gözaltında
LEYLA KIRAN'A EV HAPSİ
Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Leyla Kıran hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği diğer 9 şüpheli de haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
SORUŞTURMADA 31 ŞÜPHELİ YER ALIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında 20 Temmuz'da operasyon kararı verildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ 31 ŞÜPHELİ
|Sıra
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|1
|Fatma Kaplan Hürriyet
|İzmit Belediye Başkanı
|2
|Murat Hürriyet
|Belediye Başkanı Eşi
|3
|Ömer Akın
|İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
|4
|Gökhan Ercan
|İzmit CHP İlçe Başkanı
|5
|Leyla Kıran
|İhale Sorumlusu
|6
|Seyhan Özcan
|Mali İşler Müdürü
|7
|Hamit İlker Ulusoy
|Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
|8
|Nusret Ömürhan Yılmaz
|Özel Kalem
|9
|Figan Çetin
|Eski Ruhsat Müdürü
|10
|Burak Güreşen
|Fen İşleri Müdürü
|11
|Engin Ertaç
|Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
|12
|Mehmet Ersoylu
|Destek Hizmetleri Müdürü
|13
|Hakan Oral
|Bekaş Bando Şefi
|14
|İrfan Can
|Başkan Şoförü
|15
|Hüseyin Demirkır
|Eski Zabıta Komiseri
|16
|Özlem Kırma Dalkıç
|Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
|17
|Yusuf Kırıcı
|Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|18
|Demet Işıldak
|Şahıs Firması
|19
|Zekiye Köstekli Oral
|Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
|20
|Adem Ok
|Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|21
|Fatih Yaşar
|YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|22
|Kenan Yılmaz
|YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|23
|Yasin Ok
|Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Ltd. Şti.
|24
|Remzi Güngör
|Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|25
|Çetin Sarıca
|MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş.
|26
|Ramazan Kırıcı
|Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|27
|Yüksel Kırıcı
|Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|28
|Cemil Yılmaz
|Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|29
|Ali Han Ünal
|DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|30
|Nihat Önal
|Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt
|31
|Selin Evren Özoğlu
|Avukat
İHALELER MERCEK ALTINDA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu kaydedildi.
CHP'Lİ HÜRRİYET'İN EŞİ İHALE SÜREÇLERİNE DOĞRUDAN ETKİLİ OLDU
Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
HÜRRİYET'E 3 KG ALTIN VERDİM
Soruşturmada Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e bir iş karşılığı 3 kg altın verdiğine dair ifadesi ortaya çıktı.
Koç, belediyenin araç kiralama ihalesi sürecinde Hürriyet'in kendisinden para talebinde bulunduğunu, bu kapsamda yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak teslim ettiğini, ancak söz konusu altınları geri alamadığını bildirdi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'e çanta ile para taşındığı değerlendirilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.
"ARAÇ KİRALAMA İHALESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ"
İfade tutanağına göre Koç, 6 Ekim 2022 tarihli yazışmaların sorulması üzerine Fatma Kaplan Hürriyet ile belediyenin araç kiralama ihalesine ilişkin görüştüklerini anlattı. İddiasına göre Hürriyet, araç kiralama işi konusunda kendisinden destek istedi.
İş insanı, daha sonra bu süreci arkadaşı Adem Ok ile paylaştığını, Adem Ok'un ise Işık Grup ve YK Otomotiv ile birlikte ihale sürecini yönettiğini öne sürdü. İfadede, ihale bedeli üzerinden tarafların yüzdelik oran üzerinden anlaştıkları, ihalenin açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği belirtti.
"SÜREÇ BAŞLADIKTAN SONRA PARA TALEP ETTİ"
Koç, ihale alındıktan sonra tedarik sürecinin başladığını, yaklaşık bir ay sonra Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisiyle iletişime geçerek para ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.
İfadesine göre bu talebi Adem Ok'a ilettiğini, belediyeden henüz ödeme alınmadığı gerekçesiyle paranın daha sonra verilebileceğinin kendisine aktarıldığını belirten şüpheli, bunun üzerine Hürriyet'in süreç tamamlanınca geri ödenmek üzere kendisinden borç istediğini ve bu talebi kabul ettiğini öne sürdü.
"3 KİLOGRAM ALTINI OTOYOLDA TESLİM ETTİM"
Koç, ifadesindeki çelişkiler sorulduğunda, araç ihalesi nedeniyle kendisinden para istendiğini belirterek şunları söyledi:
"Kuzey Marmara otoyolunda Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi, bu altınları Kapalıçarşı'dan aldım. Bir kısmını çevremden, bir kısmını ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan aldığımı hatırlıyorum."
"ALTINLARI GERİ ALAMADIM"
İfadenin devamında şüpheli, Fatma Kaplan Hürriyet'in daha sonra firma ile sözleşmeyi uzatmadığını, sözleşmenin yalnızca ihale süresiyle sınırlı tutulduğunu ileri sürdü. Şüpheli, borç olarak verdiğini iddia ettiği yaklaşık 3 kilogram altını ise bugüne kadar geri alamadığını öne sürdü.