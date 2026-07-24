



"SÜREÇ BAŞLADIKTAN SONRA PARA TALEP ETTİ" Koç, ihale alındıktan sonra tedarik sürecinin başladığını, yaklaşık bir ay sonra Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisiyle iletişime geçerek para ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.

İş İnsanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı İfadesine göre bu talebi Adem Ok'a ilettiğini, belediyeden henüz ödeme alınmadığı gerekçesiyle paranın daha sonra verilebileceğinin kendisine aktarıldığını belirten şüpheli, bunun üzerine Hürriyet'in süreç tamamlanınca geri ödenmek üzere kendisinden borç istediğini ve bu talebi kabul ettiğini öne sürdü.