Yeni Parti’de yönetim kadrosu belli oldu!
Yeni Parti’de 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. TBMM Grup Başkanvekilliğine ise Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi.
Yeni Parti'de 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Parti ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler listesine eklendi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.
80 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ BELİRLENDİ
Toplantıda belirlenen Parti Meclisinde şu isimler yer aldı:
|1. Ahmet Tuncay Özkan
|2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
|3. Ali Gökçek
|4. Aliye Timisi Ersever
|5. Aliye Coşar
|6. Asu Kaya
|7. Aşkın Genç
|8. Ayça Taşkent
|9. Ayhan Barut
|10. Aykut Kaya
|11. Aylin Yaman
|12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
|13. Barış Karadeniz
|14. Bekir Başevirgen
|15. Bilal Bilici
|16. Bülent Tezcan
|17. Cavit Arı
|18. Cemal Enginyurt
|19. Cumhur Uzun
|20. Deniz Yavuzyılmaz
|21. Deniz Yücel
|22. Doğan Demir
|23. Ednan Arslan
|24. Elvan Işık Gezmiş
|25. Ensar Aytekin
|26. Evrim Karakoz
|27. Evrim Rızvanoğlu Emir
|28. Eylem Ertuğ Ertuğrul
|29. Fahri Özkan
|30. Fethi Açıkel
|31. Gamze Taşcıer
|32. Gizem Özcan
|33. Gökçe Gökçen
|34. Hasan Öztürk
|35. Hikmet Yalım Halıcı
|36. İbrahim Arslan
|37. İsmail Atakan Ünver
|38. İsmet Güneşhan
|39. İzzet Akbulut
|40. Kayıhan Pala
|41. Mahmut Tanal
|42. Mehmet Tahtasız
|43. Mehmet Salih Uzun
|44. Melih Meriç
|45. Metin İlhan
|46. Murat Bakan
|47. Murat Çan
|48. Mustafa Erdem
|49. Mustafa Sarıgül
|50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|51. Mühip Kanko
|52. Nail Çiler
|53. Namık Tan
|54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|55. Okan Konuralp
|56. Orhan Sümer
|57. Özgür Ceylan
|58. Gökan Zeybek
|59. Özgür Erdem İncesu
|60. Reşat Karagöz
|61. Servet Mullaoğlu
|62. Seyit Torun
|63. Sibel Suiçmez
|64. Suat Özçağdaş
|65. Süleyman Bülbül
|66. Süreyya Öneş Derici
|67. Şeref Arpacı
|68. Tahsin Ocaklı
|69. Talat Dinçer
|70. Talih Özcan
|71. Türkan Elçi
|72. Uğur Bayraktutan
|73. Ulaş Karasu
|74. Utku Çakırözer
|75. Ümit Özlale
|76. Yaşar Tüzün
|77. Yunus Emre
|78. Yüksel Taşkın
|79. Zeynel Emre
|80. Seda Kaya Ösen
YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNDA 15 İSİM
Yeni Parti'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİLDİ
Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısı'nda TBMM Grup Başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi.
Öte yandan Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler listesine de eklendi.