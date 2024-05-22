Son model isyan

Model Cansu Taşkın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yılmaz Erdoğan ile aşkıyla gündem olan Taşkın, "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım" diye konuştu.

"BİR İLİŞKİ YAŞANDI!

Kardeşi Elif Vurgun'un paylaştığı video ve fotoğrafların izinsiz çekildiği iddiasına model, "Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, bir ilişki yaşandı. Allah herkesin yolunu açık etsin" yanıtını verdi. Taşkın, "Görüntüler çıktıktan sonra Yılmaz Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Bu özel hayatım. Konuşup konuşmamam kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.