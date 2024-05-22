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Olimpiyat uğurlu geliyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Olimpiyat uğurlu geliyor

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Bordo Mavililer, Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa'yı burada kaldırdı. Fırtına; 5 Mayıs 2010'da Kupa finalinde G.Birliği'ni 4-0, Süper Kupa'da Ağustos 2010'da Bursa'yı 3-0, Temmuz 2020'de Alanya'yı finalde 2-0, 2012'de Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa'da Sivas'ı 4-0 yendi.

KAZANIRSA BEŞİKTAŞ'I YAKALAYACAK
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 62. Türkiye Kupası finali yarın oynanacak.. Bugüne kadar Siyah- Beyazlılar 10, Fırtına ise 9 kez bu kupayı müzesine götürdü. İki takım 33 yıl sonra finalde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor kupayı alması durumunda Beşiktaş ile kupa sayısını eşitleyecek.

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