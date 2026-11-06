Trump ve JD Vance. Fotoğraf: AFP

"DEMOKRAT CUMHURİYETÇİ FARK ETMİYOR"

Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise Cumhuriyetçilerin yenilgisinin İsrail için zafere de dönüşebileceğini işaret etti. Ara seçim sonucunun "Trumpizim" döneminin bittiğini gösterdiğini belirten Maariv, "Kongre'deki ve belki de Senato'daki sandalye sayısında ve dağılımındaki devrim niteliğindeki bu değişim, İsrail-ABD ilişkileri açısından vahim değildir ve bu ilişkileri tehdit etmemektedir." İfadelerini kullandı.

"İSTENMEYEN ADAM NETANYAHU"

Demokrat Kongre üyelerinin İsrail politikalarından rahatsız olsa da Cumhuriyetçiler arasında da bu eğilimin fazla olduğunu belirten Maariv, "Birçok İsrailli, İsrail'e yönelik tepkinin aslında mevcut hükümete yönelik bir tepki olduğunu iddia dahi edemiyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerikan politikasında ve uluslararası alanda 'istenmeyen adam' konumunda olduğunu fark edemiyor." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN