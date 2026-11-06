Washington-Tel Aviv hattında seçim krizi! İsrail'den Vance'e tepki: "Suçunuzu üstlenin"
Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde uğradığı ağır yenilgi ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in mağlubiyetten İran savaşını sorumlu tutması Washington ile Tel Aviv arasında kriz çıkardı. ABD basını İsrail ile ilişkilerdeki dönüşüme dikkat çekerken İsrail basını ise Cumhuriyetçilere seçim yenilgisinin suçunu üstlenme çağrısı yaptı.
ABD'de Cumhuriyetçilerin büyük bir yenilgi aldıkları ara seçim, Washington-Tel Aviv ilişkilerini de sarstı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, seçimin İsrail ile yakınlık ve İran savaşı yüzünden kaybedildiğini açıkça söylerken ABD basınında da çatlak derinleşti. İsrail basınında ise panik başladı.
ABD GAZETESİNDEN TEL AVİV MESAJI
ABD gazetesi The Wall Street Journal, "İsrail'in en önemli ittifakı son yılların en büyük sınavıyla karşı karşıya" başlıklı haberinde, ara seçimde Demokratların zaferi ve Beyaz Saray'dan gelen sinyallerin, İsrail ile ilişkilerde kritik bir değişimi işaret ettiğine dikkat çekti.
WSJ, ABD'de oy verme işlemi devam ederken Trump'ın İsrail'e yardımın yıl sonuna kadar durdurulacağına yönelik açıklamasını hatırlattı.
İSRAİL BASININDAN JD VANCE'E TEPKİ
İsrail gazetesi The Jerusalem Post'ta yayımlanan başyazıda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açıklamalarının ardından, bundan sonra ne olacağına ilişkin Washington-Tel Aviv arasında netlik sağlanması gerektiği belirtildi.
"ABD SUÇU ÜSTLENSİN"
The Jerusalem Post'ta yayımlanan başyazı, İsrail'deki paniği bir kez daha gözler önüne serdi. Vance, "Kaybetmemizin sebebi savaş" demiş ve İran savaşını işaret etmişti. The Jerusalem Post, "Vance İran savaşıyla ilgili kararlarda ABD'nin sorumluluğunu kabul etmelidir" ifadelerini kullandı. Vance'in savaşa giden yönetimde ikinci adam olduğunu vurgulayan Post, "İsrail'in etkisi, tavsiyesi ve baskısı bu sorumluluk zincirini ortadan kaldırmaz" dedi ve ABD'ye suçu üstlenme çağrısı yaptı.
"DEMOKRAT CUMHURİYETÇİ FARK ETMİYOR"
Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise Cumhuriyetçilerin yenilgisinin İsrail için zafere de dönüşebileceğini işaret etti. Ara seçim sonucunun "Trumpizim" döneminin bittiğini gösterdiğini belirten Maariv, "Kongre'deki ve belki de Senato'daki sandalye sayısında ve dağılımındaki devrim niteliğindeki bu değişim, İsrail-ABD ilişkileri açısından vahim değildir ve bu ilişkileri tehdit etmemektedir." İfadelerini kullandı.
"İSTENMEYEN ADAM NETANYAHU"
Demokrat Kongre üyelerinin İsrail politikalarından rahatsız olsa da Cumhuriyetçiler arasında da bu eğilimin fazla olduğunu belirten Maariv, "Birçok İsrailli, İsrail'e yönelik tepkinin aslında mevcut hükümete yönelik bir tepki olduğunu iddia dahi edemiyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerikan politikasında ve uluslararası alanda 'istenmeyen adam' konumunda olduğunu fark edemiyor." ifadelerini kullandı.