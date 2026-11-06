Kısacası tam bir turnuva ve teknik direktör takımı Freiburg. Bundesliga'da da lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde, üçüncü sıradalar. Maçtan önce A Spor'daki yayınımda bu maçla ilgili olarak da 'Trabzonspor bu sezonki en zor maçına çıkıyor' demiştim. Bizi uzun süre oyunun içine sokmadılar, çok hızlı top çevirdiler. Çok yüksek bir pas isabeti ile Trabzonspor'u topun peşinden koşturdular. Bu tarz ezberi olan takımlara karşı, daha fazla savaşarak karşılık vermek lazım. İlk yarıda Freiburg oyunu yönlendiren, pas bağlantılarımızı kesen taraftı. İlk 45'te Muçi ve Salah ile rakip kalede iki tehlikemiz vardı. Dört gol girişiminde bulunduk ama kaleyi bulan şutumuz yoktu maalesef.

İkinci yarıya baskılı bir giriş yaptık. Rakip kalede daha fazla göründük. Biz baskı kurdukça kapanan ve geriye yaslanan Freiburg çok iyi savunma yaptı. İşte tam da burada bu kale gibi kapalı savunmayı aşmayı başaramadık. Freiburg'da takımın beyni ve hücum silahı Vincenzo Grifo topa hükmetme konusunda tam bir usta. Orta sahada Eggestein ise hem savunma hem de hücum aksiyonlarında köprü vazifesi gördü maç boyunca. İkinci yarıda baskı kurduğumuz anlarda temaslı ve sert oynayıp bizi yıldırmaya çalıştılar. İkinci yarıda Onuachu'nun itilerek yere düşürüldüğü pozisyon penaltıydı ama hakem Kristo Tohver vermedi.

VAR Odası da duyarsız kaldı. Neler kaçırdık neler! Muçi'nin kornerinde Salah'ın kaleci Backhaus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaçırdığı bir gol var ki… Kahrolmamak elde değil. İkinci yarıda gerçekten savaşan, gol için yüklenen ve iyi oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun eksikliğini çok hissetmeye başladı Trabzonspor! Dün bu ikili olsaydı, Freiburg'u da yenerdi Fırtına! Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk kez kaybetti. Nazar boncuğu olsun! Ama taş gibi bir rakibe yenildi bordo-mavililer. Durmak yok yola devam! İkinci yarıdaki güzel oyun tesellimiz oldu.

REHA KAPSAL - ŞÜPHEM YOK Trabzonspor'un rakibi geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan Freiburg'du. Bu maç, Konferans Ligi'nde neler yapabileceklerini görmeleri açısından önemli bir sınavdı. Maçtan bir gün önce basın toplantısında Thomas Reis, rakiplerinin ön alanda çok etkili yüksek şiddetli pres yaptığını dile getirmişti. Nitekim maç söylediği gibi başladı. Buradan doğru pas şablonu ile çıkamayan oyun kurulumunu istediği seviyede yapamayan bordo mavililer, Onana'nın geriden hücum bölgesine attığı uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Saha içinde böyle takım halinde pres gücü ve yoğunluğu olan rakibe karşı biraz daha hareketli olmak, açık pas kanalı bulup sayısal üstünlük sağlamak, topa az temas ederek oyunu hızlandırmak en önemli parametredir. Bir de geçen sezondan beri en etkili saha içi uygulaması duran toplar. Bordo mavili oyuncuların doğru yerleşim olmayınca buradan golü buldular.