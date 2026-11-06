Afyonkarahisar 'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı pompalı tüfekli katliamın ardından saldırgan Arif Sefa Özdemir'in kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İhsaniye ilçesinde köy köy gezerek saldırı düzenleyen 28 yaşındaki Özdemir, Eskişehir'e kaçarken önünü kestiği bir aracı silah zoruyla gasbetti. İki genci ölümle tehdit eden saldırganın, "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" sözleri kameraya yansıdı.

"ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özdemir'in silahını doğrultarak aracın önünü kestiği ve kendisine engel olmak isteyen iki genci tehdit ettiği görüldü. Saldırganın, "Yaklaşma vururum. Kenara geç. Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diye bağırdığı duyuldu.

Aracı gasbederek olay yerinden uzaklaşan zanlının tehdit ettiği kişilerin, askerlik şubesindeki işlemlerinin ardından evlerine dönmek isteyen 19 yaşındaki Talha Gökgöz ve Kamil Çakmak olduğu öğrenildi.