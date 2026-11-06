Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın iki genci "Sizi de öldürürüm" diye tehdit ettiği anlar ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in katliam sonrası kaçışına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eskişehir'de iki gencin aracını pompalı tüfekle gasbeden saldırganın, "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diyerek tehdit savurduğu anlar kayıtlara yansıdı.
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı pompalı tüfekli katliamın ardından saldırgan Arif Sefa Özdemir'in kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İhsaniye ilçesinde köy köy gezerek saldırı düzenleyen 28 yaşındaki Özdemir, Eskişehir'e kaçarken önünü kestiği bir aracı silah zoruyla gasbetti. İki genci ölümle tehdit eden saldırganın, "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" sözleri kameraya yansıdı.
"ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özdemir'in silahını doğrultarak aracın önünü kestiği ve kendisine engel olmak isteyen iki genci tehdit ettiği görüldü. Saldırganın, "Yaklaşma vururum. Kenara geç. Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diye bağırdığı duyuldu.
Aracı gasbederek olay yerinden uzaklaşan zanlının tehdit ettiği kişilerin, askerlik şubesindeki işlemlerinin ardından evlerine dönmek isteyen 19 yaşındaki Talha Gökgöz ve Kamil Çakmak olduğu öğrenildi.
KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ
Aracı gasbedilen Talha Gökgöz, arkadaşı Kamil Çakmak ile Eskişehir'deki askerlik şubesinden dönerken Çatören Barajı yakınlarında mola verdiklerini anlattı. Bu sırada yanlarına gelen Özdemir'in kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını, araçlarını aradığını ve uyuşturucu madde olup olmadığını sorduğunu belirtti.
Şüphelinin kimlik ve telefonlarını aldığını, SIM kartlarını çıkarmalarını istediğini söyleyen Gökgöz, ardından saldırganın aracından silah çıkardığını ifade etti.
Gökgöz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim"
"DİRENSEK ARKADAŞIMI VURABİLİRDİ"
Arkadaşının hayatından endişe ettiği için otomobilin anahtarlarını teslim ettiğini belirten Gökgöz, "Arkadaşıma zaten silah doğrultunca canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracaktı" dedi.
Şüphelinin alkollü olduğunu düşündüğünü söyleyen Gökgöz, saldırganın aracında alkol şişeleri gördüğünü de aktardı.
"SİLAHI BANA DOĞRULTTU"
Olay sırasında araçta bulunan Kamil Çakmak da saldırganın önce otomobillerini aradığını, ardından kendi aracındaki alkol şişelerini ve pompalı tüfeği gördüğünü anlattı.
Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Özdemir'e, "Siz MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda?" diye sorduğunu belirten Çakmak, şüphelinin "Sen fazla karışma, kurcalama istersen" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Çakmak, saldırganın daha sonra silahı kendisine doğrulttuğunu, bunun üzerine arkadaşının araç anahtarlarını teslim ettiğini ifade etti.
TELEFONLARINI BULUP 112'Yİ ARADILAR
Özdemir'in otomobille uzaklaşmasının ardından gençler, etrafa fırlatılan telefonlarını aramaya başladı. Telefonunu kayalıklar arasında bulan Gökgöz, şebeke çekmeyince yüksek bir noktaya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
GASBEDİLEN ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI
Özdemir'in silah tehdidiyle gasbettiği 26 APL 557 plakalı otomobil, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazide çamura saplanmış halde bulundu. Araçta dışarıdan görülebilen bir hasar olmadığını belirten Gökgöz, iç kısmı çamur nedeniyle inceleyemediğini söyledi. Saldırganın otomobilin çamura saplanmasının ardından yaya olarak kaçtığı öğrenildi.
BOŞANMIŞ, ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ
İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve çiftçilik yaptığı belirtildi.
Katliamın nedeni henüz netlik kazanmazken soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek psikososyal destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelere destek verdiğini açıkladı.
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