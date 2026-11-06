Yılllar geçtikçe tarzını yenileyen Bendeniz, son halini gözler önüne serdiği kareyle adından söz ettirdi. 90'LARDAN BUGÜNE EFSANE İSİM Gerçek adı Deniz Çelik olan ve 25 Temmuz 1973 tarihinde Zürih'te dünyaya gelen 53 yaşındaki sanatçı, İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye gitti.

Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Dostlukspor'da futbol oynayan Bendeniz'in hayatı, bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken keşfedilmesiyle tamamen değişti.

Raks Müzik etiketiyle piyasaya çıkardığı ilk albümü "Bendeniz I" ve çıkış parçası "Ya Sen Ya Hiç" ile bir anda liste başı olan sanatçı, MTV Avrupa'nın düzenlediği "Euro Video Grand Prix" Türkiye elemelerinde finale kalarak adını uluslararası alanda duyurmayı başardı.

Bendeniz. DİLLERDEN DÜŞMEYEN HİTLER VE SAHNELERDEKİ GÜÇLÜ DURUŞ Kariyeri boyunca "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen", "Müjdeler Ver", "Neler Olacak" ve "Gönül Yareler İçinde" gibi Türk pop tarihine damga vuran pek çok esere imza atan Bendeniz, şarkılarını pek çok yabancı ülkede uyarlanmasıyla küresel bir başarı yakaladı.