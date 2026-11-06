Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün verdiği 3. ifade ortaya çıktı.



Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e atkı hediyesiyle birlikte yüz binlerce doları bulan ödeme yaptığını iddia eden ve ev hapsiyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği 3'üncü ifadede, Özgür Özel'in "Ağustosta o mağazada atkı satılıyor mu baksınlar" sözlerine karşılık, hediye atkıyı ekim ayında kredi kartıyla taksitle aldığını savunarak belgeleri sunacağını belirtti. Sarıgül ailesinin kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, geçtiğimiz hafta savcılıkta ek bir ifade vermişti.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği üçüncü ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Emir Sarıgül, Yeni Parti'den istifa eden babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e parça parça toplamda en az 350 bin dolar (araçta 250 bin dolar ve hediye Vakko atkı paketinde 100 bin dolar) verdiğini aktarmıştı. Ayrıca parti otobüsü masrafları için de 250 bin dolar olmak üzere 600 bin doları bulan ödeme yaptığını iddia etmişti. Emir Sarıgül, geçtiğimiz gün ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Sarıgül'ün savcılığa 3'üncü bir ifade daha verdiği ortaya çıktı.