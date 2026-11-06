Emir Sarıgül 3'üncü kez ifade verdi! Özgür Özel'e atkı tepkisi Yeni Parti iddiası: Bağış yapmam için baskı yaptılar
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği üçüncü ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Özgür Özel'e 350 bin dolar verildiğine ilişkin önceki beyanını yineleyen Sarıgül, tartışma konusu olan atkıları ağustos ayında değil, ekimde kredi kartıyla taksitle aldırdığını ve belgelerini sunacağını belirtti. Sarıgül, Özgür Özel'i kastederek, "Bu şahıslar bana Yeni Parti'ye üye olmam ve bağış yapmam için 2-3 kez baskı yaptılar. Ben bunu kabul etmediğim için şu anda intikam duygusu ile bunları söylemektedirler" ifadesini kullandı.
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün verdiği 3. ifade ortaya çıktı.
Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e atkı hediyesiyle birlikte yüz binlerce doları bulan ödeme yaptığını iddia eden ve ev hapsiyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği 3'üncü ifadede, Özgür Özel'in "Ağustosta o mağazada atkı satılıyor mu baksınlar" sözlerine karşılık, hediye atkıyı ekim ayında kredi kartıyla taksitle aldığını savunarak belgeleri sunacağını belirtti. Sarıgül ailesinin kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, geçtiğimiz hafta savcılıkta ek bir ifade vermişti.
Emir Sarıgül, Yeni Parti'den istifa eden babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e parça parça toplamda en az 350 bin dolar (araçta 250 bin dolar ve hediye Vakko atkı paketinde 100 bin dolar) verdiğini aktarmıştı.
Ayrıca parti otobüsü masrafları için de 250 bin dolar olmak üzere 600 bin doları bulan ödeme yaptığını iddia etmişti. Emir Sarıgül, geçtiğimiz gün ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Sarıgül'ün savcılığa 3'üncü bir ifade daha verdiği ortaya çıktı.
'BELGELERİNİ SUNACAĞIM'
Yeni Parti lideri Özgür Özel, atkı hediyesiyle ilgili Emir Sarıgül'ün "Ağustos ayında babam atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu" ifadelerini aktararak, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" cevabını vermişti.
Sarıgül 3'üncü ifadesinde bu duruma açıklık getirdi. Emir Sarıgül, "Daha önceki ifademde, ben babamın Özgür Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini bana söylediğini ifade etmiştim. Özellikle son 100 bin doları ekim ayının ilk haftasında Ankara'da Ümitköy'deki evde verdiğini bana söylediğini beyan etmiştim. Bu atkıları ben İstinye Park'taki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım; olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım" dedi.
Özgür Özel'i kastederek, "Bu şahıslar bana Yeni Parti'ye üye olmam ve bağış yapmam için 2-3 kez baskı yaptılar. Ben bunu kabul etmediğim için şu anda intikam duygusu ile bunları söylemektedirler" ifadesini kullandı.
'PARA NEREYE HARCANDI BİLEMEM'
İfadesinde Özgür Özel'in kendilerinin evine yaptığı ziyaretleri de anlatan Sarıgül, "Ayrıca Özgür Özel bizim evimize her geldiğinde bir şoför ve bir koruma polisi ile gelirdi. Nadiren de olsa birkaç kez ekibi ile geldiği de doğrudur; ancak bu ekibiyle geldiği durumda da kendisini getiren araç evin önünde bekler, diğer araç ise sokağın başka bir noktasında beklerdi. Özgür Özel çıkış yapacağı zaman evin önündeki araçta bulunan koruma polisi diğer araca bilgi verirdi ve diğer araç da hareket ederdi. Ben daha önceki ifademde de belirttiğim üzere Mustafa Sarıgül, vermiş olduğu paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ben de olay neyse doğrusunu aktardım; ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır, bunun takibini yapamam ve bilemem, bunu en iyi Özgür Özel bilecektir" diye konuştu.
'PAHALI VİSKİLERDEN İSTİYORDU'
Son 1 yıldır kızının üniversiteye hazırlanmasından dolayı çok sık Londra'ya gittiğini hatırlatan Emir Sarıgül, "Benim Londra'ya gittiğimi bilen Özgür Özel de ünlü ve pahalı viski markalarından talepte bulunuyordu. Ben de her dönüşümde yanımda birisi varsa 4-5 şişe, birisi yoksa 2-3 şişe viski alıp getiriyordum. Bunların maddi değeri çok fazlaydı; bir şişesi 2 bin 500-3 bin sterlin civarında içkilerdi" dedi.
'UTANCIMDAN ANLATAMIYORUM'
Emir Sarıgül, Özgür Özel için yurt dışından aldığı viskileri, şoförünün ya CHP Genel Merkezi'nde bulunan makamına, ya TBMM'de bulunan makamına ya da salı günleri grup toplantısı olduğu gün aracına bıraktığını söyledi.
Sarıgül, "Bu husus şoförüm Selim Daşdemir'e de sorulabilir. Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve zül duyarak, bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum" dedi.
Haber: Atakan Irmak
İlyas Yalçıntaş'tan uyuşturucu itirafı
Mekke Paktı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi