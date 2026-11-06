Araçta ele geçirilen silahlar (Foto: İHA)



"ARABAYI VERMEYENLERİ VE YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"



Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

Katil zanlısı Özdemir'in köylüsü (Foto: İHA) KÖYÜN MUHTARI KONUŞTU



Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten muhtarı Ramazan Arıçam da olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi. Afyonkarahisar katliamında muhtar konuştu



Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde aralarında kadın öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük köyünün muhtarı Ramazan Arıçam, yaşanan süreci anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir asayiş olayının yaşanmadığını ve olayın şokunu üstlerinden atamadıklarını belirten Arıçam, zanlının ailesinin tarımla uğraştığını ifade etti.