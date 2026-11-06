8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası: Gelin vereyim dedi pusu kurdu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 köyde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe katliamın biçerdöver işi nedeniyle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti. Adatepe, zanlının "Gelin vereyim, anlaşalım" diyerek pusu kurduğunu iddia etti. İlk saldırının ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek isteyen şüphelinin, otomobillerini vermeyen vatandaşları ve karşılaştığı kadın öğretmenleri de hedef aldığı öne sürüldü.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı.
Katliamın biçerdöver işi yapan şahıslarla yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti.
KÖYLÜSÜ ANLATTI
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir'in köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.
"DAHA ÖNCE ÇOCUĞU DÖVMÜŞLER, 'GELİN VEREYİM' DİYEREK PUSU KURMUŞ"
Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.
"ARABAYI VERMEYENLERİ VE YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"
Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.
KÖYÜN MUHTARI KONUŞTU
Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten muhtarı Ramazan Arıçam da olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde aralarında kadın öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük köyünün muhtarı Ramazan Arıçam, yaşanan süreci anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir asayiş olayının yaşanmadığını ve olayın şokunu üstlerinden atamadıklarını belirten Arıçam, zanlının ailesinin tarımla uğraştığını ifade etti.
"KARAKOLA GİTTİK, OLAYI ORADA ÖĞRENDİK"
Olayı öğrendiklerinde büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, "Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer" dedi.
"BİÇERDÖVER ALDIKLARI KİŞİLERE BORCU VARMIŞ"
Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.
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