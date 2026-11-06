Donald Trump kapakta dalış giysisi giymiş ve su altında batarken tasvir ediliyor. Kapakta ayrıca Trump'ın başından düşen ikonik MAGA (Make America Great Again) şapkası dikkat çekiyor.

ABD dergisi TIME 'ın ardından İngiliz The Economist de ABD Başkanı Donald Trump 'ın uğradığı hezimetle ilgili dikkat çeken bir kapak yayımladı.

The Economist'ten Trump kapağı

The Economist, ilgili haberde "Donald Trump'ın yaşadığı bu aşağılanma Amerika'ya bir fırsat sunuyor" başlığını kullandı.

"Dev bir dalga sizi sörf tahtanızdan fırlatıp suyun altına çektiğinde nerede olduğunuzu tamamen unutuyorsunuz. 3 Kasım'da Donald Trump ve partisinin başına gelen de buydu. Milyonlarca Amerikalı seçmen tarafından ağır bir şekilde eleştirildiler. Ülkelerinin ne kadar değiştiğini hala kavrayamadılar." ifadelerini kullanan The Economist, Trump yönetiminin alaşağı edildiğini vurguladı.

"ARA SEÇİM DALGASI DEĞİL 50 YILLIK EN BÜYÜK DALGA"

The Economist, 3 Kasım'da yaşananların ara seçim dalgası değil, 50 yıldan fazla bir süre önce Watergate skandalının ardından yaşananlardan bu yana en büyük seçim dalgası olduğunu belirtti. Demokratlar Güney Carolina'dan Teksas'a kadar bir zamanlar güvenli kırmızı bölgelerdeki koltukları alarak Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele geçirdi.