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The Economist Trump'ı batırdı! Seçim sonrası dikkat çeken kapak

ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti, dünya basınında geniş yankı uyandırırken; The Economist dergisi Trump'ı su altında batarken resmeden dikkat çekici kapağıyla bu yenilginin Amerika için yeni bir fırsat sunduğunu yazdı.

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The Economist Trump'ı batırdı! Seçim sonrası dikkat çeken kapak

ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinin ardından dünya basınından dikkat çeken manşetler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: ReutersABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

THE ECONOMIST TRUMP'I SUYA ATTI

ABD dergisi TIME'ın ardından İngiliz The Economist de ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı hezimetle ilgili dikkat çeken bir kapak yayımladı.

Donald Trump kapakta dalış giysisi giymiş ve su altında batarken tasvir ediliyor. Kapakta ayrıca Trump'ın başından düşen ikonik MAGA (Make America Great Again) şapkası dikkat çekiyor.

The Economist'ten Trump kapağıThe Economist'ten Trump kapağı

The Economist, ilgili haberde "Donald Trump'ın yaşadığı bu aşağılanma Amerika'ya bir fırsat sunuyor" başlığını kullandı.

"Dev bir dalga sizi sörf tahtanızdan fırlatıp suyun altına çektiğinde nerede olduğunuzu tamamen unutuyorsunuz. 3 Kasım'da Donald Trump ve partisinin başına gelen de buydu. Milyonlarca Amerikalı seçmen tarafından ağır bir şekilde eleştirildiler. Ülkelerinin ne kadar değiştiğini hala kavrayamadılar." ifadelerini kullanan The Economist, Trump yönetiminin alaşağı edildiğini vurguladı.

"ARA SEÇİM DALGASI DEĞİL 50 YILLIK EN BÜYÜK DALGA"

The Economist, 3 Kasım'da yaşananların ara seçim dalgası değil, 50 yıldan fazla bir süre önce Watergate skandalının ardından yaşananlardan bu yana en büyük seçim dalgası olduğunu belirtti. Demokratlar Güney Carolina'dan Teksas'a kadar bir zamanlar güvenli kırmızı bölgelerdeki koltukları alarak Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele geçirdi.

Trump'ın MAGA şapkasının yerini veto şapkası aldı. Fotoğraf: ReutersTrump'ın MAGA şapkasının yerini veto şapkası aldı. Fotoğraf: Reuters

DEMOKRATLAR KONGRE'Yİ ELE GEÇİRDİ

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 253, Cumhuriyetçiler 157 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 253, Cumhuriyetçiler ise 157 sandalye elde etti.

Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 43 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 25 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

TIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapakTIME dergisi Trump’ı susturdu! Seçim sonrası dikkat çeken kapak

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