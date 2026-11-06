ABD'de ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferlerin ardından Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün cuma günü 117,6 dolar olan varil fiyatı 95 doların altını gördü. Petrolde bu hafta yaşanan düşüş yüzde 20'ye ulaştı. Kongre'de Demokratların güç kazanmasının ardından siyasi baskı altındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çatışmayı tırmandırma ihtimalinin azalabileceği beklentisi petrolde düşüşü hızlandırıyor.

ABD'de ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından küresel piyasalarda dengeler değişti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM



Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 6,08 TL indirim geldi. Motorinde ise 7 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 5,47 TL indirim yapılması bekleniyor.