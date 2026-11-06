Afyonkarahisar'da 8 kişilik katliam! Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı: 11 bin euroluk kanlı hesaplaşma
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki araç içerisinde 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Seri cinayetleri işleyen Arif Sefa Özdemir Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanırken ölenlerin naaşları ailelerine teslim edildi. Özdemir'in köylüleri cinayetlerin alacak verecek meselesi nedeniyle başladığını iddia ederken katil zanlısı Eskişehir'de yakalanan şüpheli, kente getirildi. Özdemir ilk ifadesinde, 40 bin euroya satın aldığı biçerdöverin yanmasının ardından 11 euroluk borç konusunda tartışma yaşadıklarını belirtti.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu. Şüphelinin kimliği tespit edildi.
Takvim.com.tr son dakika gelişmelerini anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ARİF SEFA ÖZDEMİR'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Afyonkarahisar’da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir’in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı. İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.
3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.
DİĞER 5 KİŞİYİ ARAÇLARINI GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KATİL ÖZDEMİR AFYONKARAHİSAR'A GETİRİLDİ
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan şüpheli, kente getirildi.
Zanlı Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kente getirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki morgda işlemleri tamamlanan 8 kişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin ağır yaralanması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Yukarıtandır köyünde ise yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralı bulunan başka bir kişi ise tedavi altına alınmıştı. Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesi kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetmiş, vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulmuştu. Araçta pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.
KATİL HUSUMETLİLERİNE PUSU KURDU
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 köyde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe ve köyün muhtarı katliamın biçerdöver işi nedeniyle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti.
Adatepe, zanlının "Gelin vereyim, anlaşalım" diyerek pusu kurduğunu iddia etti. İlk saldırının ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek isteyen şüphelinin, otomobillerini vermeyen vatandaşları ve karşılaştığı kadın öğretmenleri de hedef aldığı öne sürüldü.
KATİLİN EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi.
İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Özdemir'in memleketi Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi.
Olayın ardından şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik hakim olduğu görüldü.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırgan Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazelerin teslim işlemleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.
ZANLI AFYONKARAHİSAR'A SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Şüpheli, Afyonkarahisar'a götürüldü.
MİT GÖREVLİSİYİM DİYEREK OTOMOBİLİ GASP ETMİŞ
Eskişehir Seyitgazi kara yolu Çatören Barajı mevkisinde şüpheli tarafından 26 APL 557 plakalı aracı durdurularak silahla gasbedilen sürücü Talha Gökgöz (19) gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Eskişehir'de askerlik şubesindeki işlerini tamamladıktan sonra Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yolda olduklarını söyledi.
Baraja yakın bir yerde arkadaşıyla mola verdiklerini kaydeden Gökgöz, şöyle konuştu:
"Tam gideceğimiz sırada adam geldi. Arabayla durduk, kendisinin MİT'ten olduğunu söyledi. Ben inanmadım, MİT'ten olduğuna. O sıra arabayı aramaya başladı. 'Uyuşturucu madde var mı, şu var mı, bu var mı?' gibisinden konuştu. Kimliklerimizi aldı, telefonlarımızı istedi. 'SIM kartını çıkartın' dedi. 'SIM kartı çıkmıyor, bizim telefonların arkasından' dedik. Telefonları arabanın üstüne koydurttu. Ondan sonra aldı telefonları attı. Arabadan silah çıkarttı. Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Biz de arabayı alıp gidecek sandık. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim ona."
Gökgöz, şüphelinin aracı alarak bölgeden ayrıldığını ifade ederek, "Hemen kayalıklardan indim aşağıdan telefonları aldım. Telefonları alıp 112'yi aradım. Telefon çekmiyordu, biraz daha yükseğe çıktım. 112'yi aradım, ihbar geçtim. Ondan sonra Seyitgazi jandarma ekipleri olaya müdahil oldular. Girişte o yolun bitiminde çevirdiler yolu. Tam orada tekrardan karşılaştık. Jandarma ekiplerinin yanına indik bu sefer. Şahıs Sancar mevkisinde yoldan önümüze çıktı. Ondan sonra biz Seyitgazi'de jandarmaya geldik." dedi.
Şüpheliyle münakaşaya girmediklerini dile getiren Gökgöz, "Alkollüydü zaten, alkol şişelerini falan gördük içeride. Benim cinayetlerden falan da haberim yoktu. Ben dedim ki herhalde arabayı alacak. Gözü arabada, arabayı alıp gidecek sandım." ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarının korku dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:
"Arkadaşıma zaten silah doğrultunca arkadaşımın canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracak. Zaten hazırdı. Şarjörü çekmişti, mermi silahtaydı. 'Göz korkutmak için yaptı' diyeceğim ama göz korkutmak için yapmazdı. Araçta bir şey yok. Gözle görülür, dışarıda bir hasar yok. İç dizayna bakamadık çamurdan dolayı. Batmış burada zaten. Araç gitse daha gidecekmiş. Elektrikli olduğu için zaten burada kalmasa, ileride kalacaktı. Burada batırmış arabayı. Batırınca yayan istikamette devam etmiş. Şuralarda bir yerde işte yakalamışlar. Allah razı olsun."
"SİLAHI BANA DOĞRULTTU"
Gasbedilen araçta yolcu olan 19 yaşındaki Kamil Çakmak da şüphelinin siyah bir araçla yanlarına geldiğini kaydetti.
Şüphelinin sorular sorduğunu anlatan Çakmak, şöyle devam etti:
"'Silah mı var sizin arabanızda' dedi. Biz de dedik ki 'hiçbir şey yok, arayabilirsiniz.' Kimliğini falan da sormamıştık. Ondan sonra arabayı aradı. Arkada eşyalarımız vardı, eşyalarımızı da açtı. Ondan sonra arabadan indim. Adamın arabasına doğru bakayım dedim. Alkol şişesi vardı, bir de pompalı vardı. 'Siz hani MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda.' dedim. Öyle deyince 'Sen fazla karışma, kurcalama istersen' gibi söylenmeleri oldu. Silahı bana doğrulttu. Arkadaşım böyle olduğunu görünce direkt arabanın anahtarlarını verdi."
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Numan Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN JANDARMA KOMUTANLIĞINDA
Otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurulan cani Arif Sefa Özdemir'in üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
YAYIN YASAĞI KARARI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlgili karar, basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial yaratabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."
BİÇER DÖVER PAZARLIĞI
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olaya ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Köylülerden edinilen bilgilere göre psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen saldırganın biçer döver pazarlığı nedeni ile ilk katliamı gerçekleştirdiği aktarılıyor.
SALDIRGAN YAKALANDI
Edinilen bir son dakika bilgisine göre Afyonkarahisar'daki katliamın şüphelisi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Caninin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Eskişehir Valiliği, saldırganın yakalandığını şu ifadelerle duyurdu:
Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2 JANDARMA YARALANDI
Jandarma ekipleri saldırgan Arif Sefa Özdemir'i Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında sıkıştırdı. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
ÖĞRETMENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."
ÖNÜNE GELENE ATEŞ ETTİ
BİRBİRİYLE BAĞLANTISI OLMAYAN 8 CESET
Kanlı olayda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin ardından yapılan incelemelerde, kurbanlardan ikisinin öğretmen olduğu tespit edildi. Yapılan ilk araştırmalarda, hayatını kaybeden 2 öğretmenin birbiriyle daha önceden herhangi bir tanışıklık ya da bağlantısının bulunmadığı, yalnızca tesadüf eseri aynı araçta seyir halinde oldukları anlaşıldı.
Gözü dönmüş saldırganın karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içerisindeki masum insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi. Dehşet anlarının ardından kaçan zanlının kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları güvenlik güçlerince geniş çaplı sürdürülüyor. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Saldırının gerçekleştiği ve kurşunların hedefi olan araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin, firari saldırganı yakalamak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
ŞÜPHELİNİN GASP ETTİĞİ ARAÇ BULUNDU
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olayda 3 ayrı otomobilde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasının ardından, kırmızı renkli bir aracı gasbederek kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar Eskişehir sınırlarına uzandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Seyitgazi ilçesine doğru yöneldiğini tespit etti.
ARAÇTA MÜHİMMAT BULUNDU
Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği araç Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.
ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
KATİLİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kanlı saldırının ardından kaçan katilin kimliği belli oldu. 30 yaşındaki saldırganın Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi.
VEFAT EDEN 2 ÖĞRETMENİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı:
"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete’nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilik sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."
KÖY MUHTARINDAN AÇIKLAMA
Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, "Bir saldırgan önüne geleni vurarak gidiyor" dedi. Yılmaz, son olarak öğretmenlerin bulunduğu bir araçla karşılaştığı yönünde bilgiler aldıklarını, ancak olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi.
AFYONKARAHİSAR'DA NELER OLUYOR?
ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI!
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı şüphelinin gasp ettiği araçla Eskişehir istikametine yönelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde güvenlik noktası oluşturan çok sayıda polis ekibi, güzergaha araç durdurucu kapan yerleştirdi.
Çelik yelekli ve uzun namlulu silahlarla yol üzerinde konuşlanan ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
11 KİŞİ Mİ ÖLDÜ?
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un aktardığı bilgilere göre vefat eden kişi sayısının 11'e yükselebileceği ifade edildi.
BİR KADIN YARALI HALDE BULUNDU
Afyonkarahisar'da otomobil içerisinde bir kadın silahla vurulmuş bulundu.
Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kadının silahla yaralandığını tespit etti.
Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlar içerisindeki 3 farklı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.
Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlının kaçış güzergahları üzerinde güvenlik tedbirlerini yoğunlaştırdı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Kütahya istikametine seyreden araçları tek tek durdurarak sürücülerin kimlik kontrollerini yapıyor. Kontroller sırasında araçların bagajları da aranırken, şüpheli görülen durumlara karşı titiz bir çalışma yürütülüyor.
Polis ekiplerinin kontrol noktasındaki uygulamalarında, araç içerisindeki kişilerin kimlik bilgileri incelenirken, araçlarda da arama yapılıyor. Özellikle zanlının Kütahya yönüne gelme ihtimaline karşı denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.
Kent girişinde ve kara yolu üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleriyle zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
3 NOKTA 8 ÖLÜ
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un aktardığı bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte 3 ayrı noktada 8 ayrı kişinin öldüğü iddia edildi.
Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre de cinayet yerine kırmızı bir kamyonet ile gelindiği ifade edildi.
Kamyoneti arama çalışmaları devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirlendi. 7 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
2 ARAÇTA 5 CESET
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu