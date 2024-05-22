Meclis tasarruf edecek

Kamuda tasarruf genelgesi kapsamı dışında tutulan TBMM, kendi tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı üzerine Meclis Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü çalışma sudan elektriğe, makam araçlarından akaryakıta ve seyahatlerden sağlık harcamalarına kadar kapsamlı tasarruf tedbirlerini içeriyor.

Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm projeleri ile Meclis'in daha önce başlattığı tasarruf girişimleriyle bütünleşik olarak hazırlanıyor. Alınacak tedbirler özetle şöyle:

ARITMA SUYU KULLANILACAK

Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Sebiller sadece vatandaşın olduğu alanlarda bulundurulacak. Başta çay ocakları olmak üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk suyu kullanılacak.

ENERJİDE TASARRUF

TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantada başlatılan ilk pilot uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak. Doğal gaz kullanımı başta olmak üzere yeşil dönüşüm kriterleri dikkate alınarak tüketim kısıtlanacak. Soğutma dereceleri tasarrufa göre ayarlanacak, personele kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması uyarısı yapılacak.



ARAÇLARA SINIRLAMA

Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİK EDİLECEK

Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 20 adet TOGG alımı gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılan elektrikli araca dönüşme faaliyetleri ekseninde akaryakıtta yüzde 66 tasarruf daha şimdiden sağlandı.

GEZİLERE SINIRLAMA

Yurt dışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek. Yurt dışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar dışında kaldırılacak.

SAĞLIK HARCAMALARINA GÖZALTI

Meclis'in önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan "sağlık provizyon bilgi sistemi" üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri için de hayata geçirilecek. Böylece tüm harcama kalemleri tek tek Meclis tarafından görülebilecek. Meclis, faturalandırılan harcamaların hangilerini ödenip ödenmeyeceğine karar verecek.

KOKTEYL VE RESEPSİYONLAR

Meclis tarafından düzenlenen etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller elzem olanlar dışında azaltılacak. Meclis çatısı altında farklı kurumların verdiği resepsiyon ve etkinlikler de sınırlandırılacak.



CAM SÜRAHİ DAĞITILIYOR

Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son verilecek. Bu amaçla personele camdan sürahi ve bardak dağıtımına başlandı.



KAĞIT KULLANIMI KALKACAK

Tasarruf genelgesi öncesinde başlatılan "Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek.



HEDEF YÜZDE 25 TASARRUF

2024 yılı için 9.5 milyar lira olan bütçesinin yüzde 69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan TBMM'de, yatırım giderlerine yüzde 3.5 pay ayrıldı. Genelge çerçevesinde TBMM'nin tasarruf hedefinin personel giderleri dışında kalan 3.5 milyar liralık kısmı için yüzde 25'lere ulaşması bekleniyor.

Önder YILMAZ