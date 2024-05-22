G.Saray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şampiyonluk yarışı içindeyiz. Bu mücadeleyi Galatasaray'a yakışır şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şampiyonluk kadar bizim değerlerimiz, ananelerimiz ve gelmiş olduğumuz kültür çok önemli" dedi.

Başkan, "İnşallah bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız ve kazanacağız. İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz. Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır ve sizleri mutluluğa boğacağız" ifadelerini kullandı.



AVRUPA'DAN KUPA GETİRMEK İSTİYORUZ

Dursun Özbek, "Avrupa'dan iki kupa getirdik. Yeni bir kupa getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.