PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalyan işi firar

Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu, gizli tanık Serdar Sertçelik’in İtalya’da saklandığı iddia edildi. Hatta ünlü mafya lideri Barış Boyun ve çetesi tarafından korunduğu kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
İtalyan işi firar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kod adı M7, gerçek adı Serdar Sertçelik... Türkiye onu, "siyasilere kumpas" operasyonu ile tanıdı. Gizli tanık yapıldı. Ancak ev hapsindeyken yurt dışına kaçırıldı. Emrinde çalıştığı Ayhan Bora Kaplan ve ekibi tarafından da kara listeye alındı. Türkiye, bu davaya odaklandı! İşte her geçen gün şok etkisi yaratan iddialardan bazıları:

Sertçelik, Ramazan Kubat'ın desteğiyle Edirne'den yurt dışına kaçırıldı. Emniyet, İtalya'nın kuzey bölgesinde olduğunu saptadı. İddiaya göre Barış Boyun çetesinin korumasına alındı. Kumpasla suçlanan tutuklu polis müdürü Murat Çelik'in, kendisine 22 koruma tahsis ettiği ve zırhlı araca bindiği ortaya çıktı. Hatta otomobil alım-satımı yapan oğlu için de koruma görevlendirdiği anlaşıldı.

Diğer tutuklu polis Ufuk Gültekin'in de bir süre önce Antalya'ya tayin istediği açıklandı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görev alan Gültekin'in neden aniden gitmek istediği merak uyandırdı! Firari Sertçelik, gözaltına alınıp bırakılan polis müdürü Kerem Öner'in ifadesinin bir örneğini kişisel sosyal medya hesabından yayımladı. Belgelere ulaşması şaşkınlık yarattı!

TELEFONUNA FORMAT ATMIŞ
Soruşturmada şüphelilere ait 180 dijital materyale el konuldu. Müdür yardımcısı Demircan bilgisayarının şifresini vermezken tutuklanan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in kişisel cep telefonuna format attığı tespit edildi.

ŞİFRE Z7
Firari Serdar Sertçelik yeni ses kayıtları yayınladı. Kayıtlarda tutuklanan Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da vardı. Demircan'ın Sertçelik'e kumpasta ikinci kez gizli tanık olması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Demircan'ın "Farklı bir sürece gireceğiz. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın" dediği duyuldu.

SAHTE RÜŞVET!
Kaplan ve ekibine yönelik aramalarda 8 adet Rolex saate ulaşıldı. Tespit için 3 uzmana danışıldı. Biri gerçek, diğer ikisi sahte olduklarını açıkladı. Kaplan'ın bu saatlere rüşvet verdiği, birçok işini hallettirdiği vurgulandı...

1 GÖZALTI DAHA
Elde edilen deliller doğrultusunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
HALİT TURAN-DİLHAN DUMANOĞLU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
Türk Telekom
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı Tahran’a getirildi | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
Akıncı dünya basınında! Milyonlarca kişi canlı takip etmişti: Reisi’nin helikopterinin bulunduğu anlar gündemden düşmüyor
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket
SON DAKİKA