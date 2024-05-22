İtalyan işi firar

Kod adı M7, gerçek adı Serdar Sertçelik... Türkiye onu, "siyasilere kumpas" operasyonu ile tanıdı. Gizli tanık yapıldı. Ancak ev hapsindeyken yurt dışına kaçırıldı. Emrinde çalıştığı Ayhan Bora Kaplan ve ekibi tarafından da kara listeye alındı. Türkiye, bu davaya odaklandı! İşte her geçen gün şok etkisi yaratan iddialardan bazıları:



Sertçelik, Ramazan Kubat'ın desteğiyle Edirne'den yurt dışına kaçırıldı. Emniyet, İtalya'nın kuzey bölgesinde olduğunu saptadı. İddiaya göre Barış Boyun çetesinin korumasına alındı. Kumpasla suçlanan tutuklu polis müdürü Murat Çelik'in, kendisine 22 koruma tahsis ettiği ve zırhlı araca bindiği ortaya çıktı. Hatta otomobil alım-satımı yapan oğlu için de koruma görevlendirdiği anlaşıldı.



Diğer tutuklu polis Ufuk Gültekin'in de bir süre önce Antalya'ya tayin istediği açıklandı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görev alan Gültekin'in neden aniden gitmek istediği merak uyandırdı! Firari Sertçelik, gözaltına alınıp bırakılan polis müdürü Kerem Öner'in ifadesinin bir örneğini kişisel sosyal medya hesabından yayımladı. Belgelere ulaşması şaşkınlık yarattı!



TELEFONUNA FORMAT ATMIŞ

Soruşturmada şüphelilere ait 180 dijital materyale el konuldu. Müdür yardımcısı Demircan bilgisayarının şifresini vermezken tutuklanan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in kişisel cep telefonuna format attığı tespit edildi.



ŞİFRE Z7

Firari Serdar Sertçelik yeni ses kayıtları yayınladı. Kayıtlarda tutuklanan Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da vardı. Demircan'ın Sertçelik'e kumpasta ikinci kez gizli tanık olması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Demircan'ın "Farklı bir sürece gireceğiz. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın" dediği duyuldu.



SAHTE RÜŞVET!

Kaplan ve ekibine yönelik aramalarda 8 adet Rolex saate ulaşıldı. Tespit için 3 uzmana danışıldı. Biri gerçek, diğer ikisi sahte olduklarını açıkladı. Kaplan'ın bu saatlere rüşvet verdiği, birçok işini hallettirdiği vurgulandı...



1 GÖZALTI DAHA

Elde edilen deliller doğrultusunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

HALİT TURAN-DİLHAN DUMANOĞLU

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