’Volkan’ patlamak üzere!

Volkan Demirel 2010 yılında, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına aldı. Volkan Demirel, eşine olan büyük aşkını katıldığı her programda dile getiriyordu. Ancak iddialara göre çiftin ilişkisine nazar değdi.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in boşanacağı iddia edildi. Zeynep Sever Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Bütün bu yaşananların ardından Volkan Demirel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" dedi.

Ünlü çift, her ne kadar işi şimdilik resmiyete dökmese de son dönemde aralarının bir hayli kötü olduğu da dilden dile dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağı bilinmez ama Volkan Demirel'in bir hafta önce de yaptığı şu paylaşım bir hayli manidardı: "İki insanın birbiriyle karşılaşması kader, tanıştıktan sonra yan yana kalmaları ise onların gayretine bağlıdır."