Prim hedefi 1 trilyon lira

Sigorta sektörünün prim üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektör için 2023'ün kur belirsizlikleri, ekonomik dalgalanmalar, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarlar ve artan reasürans maliyetleriyle zor geçtiğini aktardı.

Uğur Gülen, "Sektörümüz tüm yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve aktif büyüklüğü 1.4 trilyon lira seviyelerini aşarken, prim üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında en öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2.3 seviyesine ulaştı ve yüzde 3 seviyesine ulaşma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. 2023 yılında verdikleri teminat ve ödenen tazminatlarla Türkiye'nin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydeden Uğur Gülen, "Ekonomiye sağladığımız fon tutarı 1.3 trilyon lirayı aşarken, topladığımız her kuruşu bu ülkenin varlıklarına yatırıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SERMAYELER BÜYÜYOR

Uğur Gülen, tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörünün öz sermayesinin 2023 sonu itibarıyla yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü ve 166.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Gülen, daha güçlü sermaye yapısı için doğru politikalar eşliğinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla sadece 2023'te günde 260 bin kişinin hayatına dokunduğunu ve günlük 1.2 milyar lira gibi bir tutarı ekonomiye döndürdüğünü belirten Uğur Gülen, şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yanında sektörümüz ülke ekonomisine GSYH'nin 20 katı, yaklaşık 491 trilyon lira değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin üstündeki ekonomik yükü alıyor."



TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ DÜNYA GÜNDEMİNDE

20. kez düzenlenen Dünya Sigorta Kongresi; Orta Doğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Türkiye'den binin üzerinde sigortacıyı buluşturdu. Türkiye sigorta pazarının ele alındığı Türkiye oturumunun moderatörlüğünü Howden Bölge CEO'su, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Yılmaz yaparken, SBD Başkanı Cenk Ecevit, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve Dubai International Financial Center (DIFC) Başkanı Phil Story konuşmacı olarak yer aldı. Atınç Yılmaz, "20 milyar dolar prim üretimi ile bölgenin en büyük sigorta pazarı olan Türkiye'nin, gelecekte daha da önemli hale gelecektir" dedi.



İKİ KATINI GEÇECEK

Sektör temsilcileri 2023'teki büyümenin 2024 yılında da sürmesini bekliyor. Sektörden yapılan açıklamalarda büyümenin bu yıl da devam edeceği ve şirketlerin 1 trilyon liralık prim üretim rakamını zorlayacağı belirtiliyor. 2024 yılında yabancı yatırımcıların da sigorta sektörüne gelmesi bekleniyor.

SEKTÖRDEN NOTLAR:



ELEMANI YAPAY ZEKA SEÇİYOR

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki AgeSA, işe alıma yapay zekayı dahil etti. Adaylarla ilk mülakat adımının yapay zeka ile yapılacağını belirten AgeSA Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, yapay zekanın doğru iş ve doğru aday eşleşmesini kolaylaştırdığını söyledi.



GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

HDI Sigorta, 'PSA Kasko' adlı ürün için PSA Finans ile iş birliği imzaladı. İki firmanın güçlerini birleştirdiği iş birliği kapsamında otomotiv bayileri Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında PSA Kasko adlı ürünü sunacak.



KEFALET SİGORTASI İMZASI

İş Bankası ve Anadolu Sigorta, kredibilitesi yüksek ancak ek teminata ihtiyacı olan ihracatçı müşterileri için kefalet sigortasını hizmete sundu. Kefalet sigorta teminatlı krediye bankadan başvurulabiliyor. İhracat kredisi kullanırken kefalet sigortası alanlara avantajlı faiz sunuluyor.

SAĞLIĞA İLGİ ARTTI

TSB Başkanı Uğur Gülen, trafik sigortasının 2023 yılında da gündemin en üstünde yer aldığını belirterek, "Trafik branşında 2023 yılı itibarıyla teknik zarar 13.7 milyar lira oldu" ifadesini kullandı. Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının 2023 sonu itibarıyla 4.1 milyon kişiye yükseldiğini kaydeden Uğur Gülen, hastalıksağlık branşında 2023 sonunda 70 milyar lira prim üretildiğini ve branşın yılı 11.8 milyar lira teknik kârla kapattığını, 36 milyar lira tazminat üstlenerek kamunun sağlık alanındaki yükü karşılamasına destek olduklarını anlattı.



BES'TE 900 MİLYAR LİRA

Uğur Gülen, 2023'te 20'nci yılı kutlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin şu bilgileri verdi: " Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Yüzde 30'luk devlet katkısının cazibesi ve sistemi daha da cazip hale getiren yenilikler, BES'i en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna yükseltti. 2023 yılı sonunda BES, OKS dahil toplamda 16 milyon katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde 760 milyar liranın üstüne gelirken, 2024'ün ilk 3 ayında artan ilgiyle birlikte katılımcı sayısında toplamda 16 milyon 200 bine ve 900 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaştı."