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Kartal başardı

Bayern ve M.United’a sahayı dar eden Galatasaray’ın kanatlarını Ferdi ve Osayi ile kilitleneyen İsmail Kartal maçı orta alanda sıkıştırdı. Burada da Fred, Szmanski ve Mert Hakan müthiş oynayınca Cimbom 178 maç sonra iç sahada isabetli şut atamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Kartal başardı

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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. maça Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın derbi taktiği ve yaptığı analizleri damga vurdu.

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunla Bayern Münih ve Manchester Unıted'a sahayı dar eden Galatasaray'ı adeta sahadan sildi. Ekibiyle beraber Kayserispor maçından bu yana analizler yapan tecrübeli hoca, kanatlarda Barış Alper ve Ziyech'i etkisiz hale getirip oyunu merkeze sıkıştırdı.

BURUK'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Orta sahada da Fred, Sebastian Szymanskı ve Mert Hakan Yandaş'ın insan üstü mücadelesi ve doğru savunma yerleşimiyle ezeli rakibini pozisyon vermeden devirdi. Sarı-Lacivertli takımın deneyimli hocası etkiyi analizleriyle Galatasaray'ın 178 maç sonra sonra sahasında işabetli şut atamamasını sağladı. Saha kenarında da meslektaşı Okan Buruk'a karşı yaptığı hamlelerde de üstünlük kuran başarılı çalıştırıcı elde ettiği zaferle takımının şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı.

GALİBİYETİ KUTLADI
İsmail Kartal, 1-0'lık derbi gailbiyetini Ferdi Kadıoğlu'na sarılarak kutladı.

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