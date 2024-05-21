Kartal başardı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. maça Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın derbi taktiği ve yaptığı analizleri damga vurdu.

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunla Bayern Münih ve Manchester Unıted'a sahayı dar eden Galatasaray'ı adeta sahadan sildi. Ekibiyle beraber Kayserispor maçından bu yana analizler yapan tecrübeli hoca, kanatlarda Barış Alper ve Ziyech'i etkisiz hale getirip oyunu merkeze sıkıştırdı.

BURUK'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Orta sahada da Fred, Sebastian Szymanskı ve Mert Hakan Yandaş'ın insan üstü mücadelesi ve doğru savunma yerleşimiyle ezeli rakibini pozisyon vermeden devirdi. Sarı-Lacivertli takımın deneyimli hocası etkiyi analizleriyle Galatasaray'ın 178 maç sonra sonra sahasında işabetli şut atamamasını sağladı. Saha kenarında da meslektaşı Okan Buruk'a karşı yaptığı hamlelerde de üstünlük kuran başarılı çalıştırıcı elde ettiği zaferle takımının şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı.

GALİBİYETİ KUTLADI

İsmail Kartal, 1-0'lık derbi gailbiyetini Ferdi Kadıoğlu'na sarılarak kutladı.