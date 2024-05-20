Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertliler, stat ortasında bayrak açmak isitedi. Yaşanan gerginliğin ardından Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran yumruklu saldırıya uğradı. Bu gelişmelerin ardından Dursun Özbek, zehir zemberek açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe Başkanı Koç'a yüklendi.

KOÇ BU HADDİ KİMDEN ALIYOR?

Özbek, "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni?" ifadelerini kullandı.

YÜREĞİN YETİYORSA GEL KOÇ!

Özbek, "Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel. Şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok" diye konuştu.