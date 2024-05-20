Yorgunluğu bitiren reçete

Bahar ayları yorgunlukla geliyor. Dyt. Sıla Bilgili Tokgöz, oruç tutarken enerjiyi artıracak önerilerini sıralıyor:

Mutlaka sahura kalkın. Sıvı içeriği yüksek besinleri ve tok tutan yumurta gibi yiyecekleri tüketin.

Mevsime uygun beslenin. Sofranızda semizotu, kabak, enginar, roka, nane, maydanoz ile taze soğana yer açın.

Bitter çikolata, yorgunluğa iyi gelir. İçerdiği kakao ile mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin ve endorfin seviyelerini yükseltir.

Çay ve kahveyi kısıtlayın. Bunun yerine bol su için.

Magnezyum içeriği yüksek yeşillik, kurubaklagiller gibi besinleri tüketin.

Günde 6-8 saat uyuyun.

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