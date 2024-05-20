Sahte sigorta emeklilikten ediyor

SAHTE sigortalılık ve sahte işyerleri ile mücadeleyi tavizsiz sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu' kurdu. Şimdiye kadar binlerce sahte sigorta girişimini kararlılıkla takip ve tespit eden SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız para kazanmak isteyen uyanık işyerlerini de cezalandırdı.

PRİMLER İADE OLMUYOR

Sahte sigorta ve sahte işyeri tuzağına düşenleri ağır yaptırımlar bekliyor. Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanları hem parasal hem de cezai yaptırımlar bekliyor. Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken, ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor. İlgililer hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak yargı nezdinde cezai yaptırım süreci başlatılıyor. Sahte sigortalı bildirimi yapan işveren ve meslek mensubu hakkında ise işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal ediliyor. Sahte işyerinden ödenen primler geri verilmeyerek SGK tarafından el konuluyor ve teşvik ve desteklerden yararlanılmışsa gecikme cezası ile birlikte geri alınıyor. (ÖNDER YILMAZ)