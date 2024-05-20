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İşte zafer 10'un adı Fener

80 dakika eksik oynayan Fener, 71’de Çağlar ile 3 puanı kaptı... Cimbom Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyon olacak. F.Bahçe ise, İstanbul’u yenip G.Saray’ın kaybetmesini bekleyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
İşte zafer 10’un adı Fener

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Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. 21. dakikada Torreira orta alanda Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Ganalı oyuncuya ikinci sarı kartını çıkarttı ve oyundan attı. 35'te Barış Alper Yılmaz'ın bomboş durumdaki kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

KÖHN'ÜN TALİHSİZLİĞİ
41'de Fred'in ceza sahası içinden yaptığı tek vuruş direğin dibinden dışarıya gitti. 64'te Szymanski'nin kale önüne gönderdiği topta Fred'in şutunda Muslera gole izin vermedi. 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 71'te golü buldu. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Köhn'den seken topa Çağlar kale önünde dokundu: 0-1. 90+6'da King ceza sahasına girerken şutunu çekti. Araya son anda Torreira girdi. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek 1 hafta kala puan farkını 3'e indirdi.

KANARYA KENDİNİ AŞTI
Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor. Daha önce en fazla 93 puan toplayan Kanarya, bu sezon 96'ya ulaştı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK COŞKU
Fenerbahçeli futbolcular maçtan sonra büyük bir coşku yaşadı. Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra ortalık adeta yıkıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray derbi zaferini doyasıya kutladılar.

GERÇEK FENERLİ OLDUM
Çağlar Söyüncü, ligde Kasım 2008'den (Lugano) bu yana Galatasaray'a gol atan ilk Fenerbahçe stoperi oldu. Milli oyuncu, "Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diyorlar. Ben de bunu tattım" ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN ONDAN SORULUR
Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla deplasman galibiyeti alan (16 galibiyet 3 beraberlik) ve dış saha puanı toplayan (51) takım olan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir sezonu deplasman mağlubiyeti almadan tamamladı.

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