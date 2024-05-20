Ehliyetini kaptırdı

Oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gece sabaha karşı Etiler'de yapılan rutin trafik kontrolünde çevirmeye takıldı. Yapılan alkol kontrolünde 0.78 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Oyuncuyu almaya menajeri geldi. Görüntü alınmasını isteyen menajer, görevini yapan gazetecilere engel olmak istedi. Aracından inmeyen oyuncu ise yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. Aracı çekiciyle otoparka çekilen oyuncu, menajerinin aracıyla gözlerden kayboldu. Şimdi ise gözler güzel oyuncuya çevrildi.

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