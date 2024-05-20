Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor

Borsa İstanbul'da hem endeks hem de yatırımcı sayısı rekora imza attı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 4.16 artışla 10.643,58 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 42.48 artarken, dünyada en çok yükselen piyasalar arasında yerini aldı. Hem borsanın pozitif performansı hem de yeni halka arzlar yatırımcı girişini de hızlandırdı.

5 AYDA YENİ ZİRVE GELDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısındaki artış geçen hafta devam etti. Yatırımcı sayısı, 17 Mayıs tarihi itibarıyla bir önceki haftaya göre 53 bin 396 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847 seviyesinden 8 milyon 624 bin 243'e çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcı sayısındaki önceki rekor 13 Aralık 2023'te 8 milyon 601 bin kişi ile kaydedilmişti.

2 HAFTADA 917 BİN YATIRIMCI

Borsaya bir önceki hafta da 864 bin yatırımcı gelmişti. Böylece 2 haftada Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısında 917 bin 402 kişilik artış kaydedildi. Geçtiğimiz hafta pay senedi değeri ise 14.28 trilyon liradan 14.59 trilyon liraya yükseldi.

EĞİTİM ATAĞI

Borsa İstanbul Grubu, finans dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyenler için kapsamlı eğitim programları yayınladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30'u aşkın eğitim programının yayınlandığı belirtilerek, "Aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilmektedir" denildi.

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