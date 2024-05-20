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53 milyonluk dünya'ev'i!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu aşkı Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdi. Ünlü futbolcunun eşine düğün hediyesi olarak Nice’ten 1.5 milyon Euro’ya (yaklaşık 53 milyon TL) bir ev aldığı öğrenildi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
53 milyonluk dünya’ev’i!

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Bir oyuncu ve futbolcu aşkı daha mutlu sona ulaştı. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sürpriz bir şekilde evlendi. Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yaz geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile tanıştı. İkili yeni bir aşka yelken açtı. Pamuk aşkı için kendi filminin galasına bile katılmadı. Soluğu sık sık Fransa'da aldı. Ve ikiliyle ilgili mutlu haber geldi. Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyada soyadını, "Melisa Aslı Yazıcı" olarak değiştirince evlendikleri ortaya çıktı. İkili bir açıklama yapmazken nikahın Fransa'da kıyıldığı vurgulandı. Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı ise eşine düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı. Fransa'nın sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Melisa, eşinin bu jesti karşısında havalara uçtu. Hatta güzel oyuncu deniz manzaralı ultra lüks evini kendi zevkine göre döşemeye başladı.

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