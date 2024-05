’San’cılı dönem bitti

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, önceki gün Bebek'teydi. San, evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraberliğinden de bahsetti. İlişkinin yolunda olduğunu söyleyen San, "10 ayı geçti bizim ilişkimiz. Her şey yolunda. Maşallah diyelim. Londra'ya git gel yapıyoruz sık sık... Son zamanlarda da işlerimiz de burada diye buradayız. Bir de ameliyat oldu Murat biliyorsunuz. Kötü bir süreç geçirdik birlikte... Şu anda çok daha iyi. Bayağı toparladı. 9 kere ameliyat oldu. Şu an bir ameliyat daha gözükmüyor. Süreci yanlış ilerledi sanırım ama umarım bir daha olmayacak. Her şey olumlu ilerliyor" diye konuştu.

