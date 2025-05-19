EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Bunun yanında sigortalılık süresi en az 10 yıl olmalı ve toplamda en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ancak, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişilerde, sigortalılık süresi şartı aranmadan sadece 1800 gün prim yeterli sayılıyor.