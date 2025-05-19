EYT'yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...
Türkiye'de emeklilik için genellikle en az 3600 prim günü ve belirli yaş şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya devam etmekte zorluk yaşayan vatandaşlar için bu şartlarda esneklik sağlanıyor. Sağlığı bozulan sigortalılar prim gün sayısı ve yaş kriterleri olmadan aylık bağlanabilme hakkına sahip oluyor. Peki bu kolaylıklar hangi durumları kapsıyor ve çalışma hayatı nasıl etkileniyor? İşte merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 08:08