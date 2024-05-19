Aslantepe’de tarihi gün

Trendyol Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Rams Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Okan Buruk yönetiminde 37. haftaya 99 puanla lider giren Cimbom, ezeli rakibini yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar'a 1 puan dahi yeterli olacak. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise rakibinin 6 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler de bu kritik derbide 3 puanı almak ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşımayı planlıyor. Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyebilmesi için hem derbiyi hem de İstanbulspor'u yenmesi, Cimbom'un da Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Ev sahibi Galatasaray'da eksik yok. F.Bahçe'de ise Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Becao, derbide yok. Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'e dün Cengiz Ünder de katıldı. Öte yandan hafif sakatlığı olan Serdar Aziz'in durumuna da maç günü karar verilecek.

BAŞKANLIĞI BİLE ETKİLER

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka bir çaresi yok. Galatasaray da şampiyonluk ilan etmek istiyor. Psikolojik olarak G.Saray önde. Kendi evlerinde muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. F.Bahçe'nin rakibine kendi evinde şampiyonluk izni vermemesi, sadece puan durumunu değil, başkanlık seçimini bile etkileyebilir. İsmail Kartal'ın 11'ini tahmin edemiyorum. Onun yerinde olsam Dzeko ve Batshuayi ile başlarım. Ayrıca Livakovic ve pozisyonların sonuçlandırılması önemli. G.Saray'da ise Barış, Mertens ve Icardi belirleyici olacak. İLKER YAĞCIOĞLU



BENCE FAVORİ GALATASARAY

Galatasaray'ı derbide favori görüyorum. Barış ve Ziyech formda. Türkiye'nin en iyi ofansif takımı Galatasaray'da kalede de Muslera var. Mayıs ayı gelince camia, taraftar, oyuncular coşuyor. Kaan ve Köhn yani beklerin eksileri var. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir şeyi yok. 11 belirsizliği ve Fred'in performansı önemli. Dzeko, Szymanski, Cengiz düşüşte, İrfan Can yok. Ayrıca Okan Buruk, büyük maçlarda fark yaratıyor. Riski ve kazanmayı seviyor. Kartal'ın ise ne kadar cesaretli olacağı önemli. Teknik adam farkı yine ortaya çıkacak. EVREN TURHAN



GALATASARAY AĞIR BASIYOR

Derbinin favorisi Galatasaray. Sarı- Kırmızılı takımdaki oyuncuların form durumları rakibine göre daha iyi. Tabii ki futbol her sonuca açık bir oyun ama ben taraftarı önünde Galatasaray'ın daha ağır bastığını düşünüyorum. Maçı kazanıp, şampiyon olacaklardır. Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Icardi ev sahibinde öne çıkmasını beklediğim isimler. OKTAY DERELİOĞLU



BU MAÇ O MAÇ DEĞİL

Galatasaray'ın süreç yönetimi -hem saha hem de saha dışı- rakibine göre daha organizeydi. F.Bahçe oyun olarak güçlü görünse de skor üretmede sıkıntı yaşadı ve son düzlükteki kırılma anlarında (Konferans Ligi ve Süper Kupa) yine kırıldı. Bu maç taktik ve teknikten çok öte artık. G.Saray sahasında kazanıp şampiyonluğunu 'resmen' ilan etmek isteyecektir. F.Bahçe de rakibini yenerek son haftayı beklemek... Lakin Fenerbahçe için tek gerçek var. Bu maç o maç değil artık... ULAŞ ÖZDEMİR