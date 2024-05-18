Tarım milli meselemiz

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programına katıldı. Bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan şunları söyledi: Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Milli meselemiz olan tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Türkiye'nin tarım eko sistemini geliştirmek için herkesin fikrine sonuna kadar açığız. Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaşta kredi limitini 600 bin TL'ye büyükbaşta ise 1.5 milyon liraya yükseltiyoruz.

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