Pana’da Terim dönemi bitti

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda son haftaya 4. sırada giren ve şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos'ta hedefimiz 2023/24 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024/25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" diye konuştu. Yunan temsilcisi Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında takımın başına Christos Kontis'in getirildiğini duyurdu.