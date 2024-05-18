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Milyonlara yeni zam

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammının ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. Enflasyon tahminleri zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.46’ya, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 20’ye ulaşacağını gösterdi.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Milyonlara yeni zam

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Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaşlara yansıyacak 2024'ün ikinci artışını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

İŞTE 2 AYLIK TAHMİN
TÜİK verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 çıkarken, zam oranlarının belli olması için geriye 2 veri kaldı. Bu veriler için ipucu da Merkez Bankası'nın dün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 3.04, Haziran için yüzde 2.56 oldu.

FARK YÜZDE 9'U AŞACAK
Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25.46'yı bulacak. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 25.46 olacak. Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz artışı için de ipucunu verdi. İlk 4 ayda oluşan yüzde 3.23'lük enflasyon farkıyla Temmuz zammının oranı yüzde 13.56'yı bulmuştu. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.46 olarak gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.10'a ulaşacak. Yüzde 10'luk Temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.01'e yükselecek.

EN AZ 39 BİN 435 TL MAAŞ
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 435 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 741, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 154, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 218, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 47 liraya yükselecek. 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da bu tahmine 17 bin 691 lira olacak.

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