Gökçe Kırgız Taner, albümle aynı ismi taşıyan "Kendime" şarkısının heyecanını müzikseverlerle paylaşıyor. Albüm yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Taner, "Kaset ve cd zamanı kartonetleri okuyup isimleri not alırdım. Şu an her ne kadar dijital bir çağda olsak da gelecek nesillere kalıcı bir albüm bırakmak istedim. Uzun zaman alsa da günün sonunda bu albümü ortaya çıkarmak beni aşırı gururlandırdı" dedi.

