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En baba dava

Demirbilek Yiğit, İtalyan sevgilisi Ilaria’dan ayrıldı. Oğulları Yiğit’i alıp İzmir’de yaşamaya başladı. Ilaria velayet davası açtı. Kazandı. Yargıtay onadı. Leonardo polis eşliğinde babasından alındı. O anlar, Türkiye’yi ağlattı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
En baba dava

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İzmirli Demirbilek Yiğit Almanya'da dünyaya geldi. 2013'te İtalya'ya yerleşti. Mimar Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verildi. Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir'e yerleşti. Sassone'nin, Leonardo'nun İtalya'ya iadesi için 4 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Anneye verilmesi kararlaştırıldı. Kararın Yargıtay'da da kesinleşmesinin ardından Leonardo Maximus Yiğit, önceki gün polis ekipleri eşliğinde anneye verildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

'ANNESİ İLGİLENMEDİ'
Oğlundan ayrılmak istemeyen baba Demirbilek, gözyaşlarına hakim olamadı. Şu ifadeleri kullandı: Annesi küçüklüğünden beri çocuğuna bakmıyordu. Annelik vazifesini yapmadı ama çocuğun iadesini talep etti. Arkadaşları, okulu ve tüm düzeni her şeyi burada. 'Türkiye'den ayrılması ona travma yaşatır' diye psikolog raporu var. Tek konuştuğu dil Türkçe. Ona rağmen Yargıtay'dan iade kararı çıktı. Oğlum hiç gitmek istemedi. Baba imdat diye bağırdı." Ilaria Alassondra Sassone'nin avukatı Süreyya Turan ise "Çocuk daha önce annenin kucağına atlıyordu ama baba tamamıyla çocuğun psikolojisini bozdu. Çocuk bu yüzden anneye gelmek istemedi" diye konuştu.

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