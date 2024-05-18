Dünyanın gözdesi: Manisa kirazına talep büyük

Manisa'da erkenci kirazların ardından Napolyon ve Salihli kirazlarında da hasat başladı. Erkenci kirazları çoğunlukla Arap ülkelerine gönderen Manisa; Napolyon ve Salihli cinsi kirazları Rusya, Polonya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'nın farklı noktalarına ihraç etmeye başladı. Sancaklıbozköy'de kiraz üreticiliği yapan Hüseyin Çimen, "Erkenci kirazlarımızı bitirdik. Salihli ve Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. Bu sene kalitemiz bol, hava şartları da iyi gidiyor. Fiyatlarımız da iyi gidiyor" dedi. Tüccar Birol Aydoğdu da, "Genellikle Almanya, Rusya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatımız devam ediyor. 150-200 lira arasında üreticiden kirazı alıyoruz. Hem ilk kiraz hasadının yapıldığı yer olması, hem de kirazın etli ve dolgun olması, kalibresinin büyük olması nedeniyle bu bölgenin kirazı rağbet görüyor" diye konuştu.

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