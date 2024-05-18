Bir terslemeye 25 bıçak

Türkiye'nin konuştuğu vahşet, 11 Mayıs'ta Balıkesir Karesi'de meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından önü kesildi. E.Ö, Akman'ı 25 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan genç, hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı, ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 suç kaydı bulunan E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Özdemir gözaltına alındı. E.Ö. tutuklandı. Serbest bırakılan baba ise dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SARHOŞTUM. O GÜN UYUYAKALDIM'

E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın sevgilisi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği kaydedildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı belirlendi. E.Ö.'yü azmettirdiği iddia edilen babası Orhan Özdemir'in, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi. Anne Zuhal Akman ise "Hukuk bizim acılarımızın üstünde olmalı. Emsal dava teşkil etsin. Bunlar Türkiye'yi karanlığa boğuyor" dedi.



BİR GARİBANIN CANI YANDI

Sultan Durmaz, E.Ö.'nün 18 yaşında olduğunu ve nüfusa geç yazıldığını söyledi: E.Ö, Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Orhan evimi kurşunladıktan sonra hapse girdi. Sürekli beni tehdit ediyordu, en sonunda bir garibanın canı yandı. 12 yıldır bu aileyle mücadele ediyorum.