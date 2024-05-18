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Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu: "Bu fırsat kaçmaz"

Fırtına’nın teknik patronu Abdullah Avcı, Başakşehir karşılaşması öncesi oyuncularına, “Kalan tüm maçları kazanmalıyız. Elimizdeki fırsatı kaçırmayalım” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu: Bu fırsat kaçmaz

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesinde futbolcularıyla toplantı gerçekleştirip, mücadelenin önemini anlattı.

CAMİAMIZA BORCUMUZ VAR
Ligde kalan maçlara çok iyi konsantre olmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adamın, "Artık son düzlüğe girdik ve hata yapma lüksümüz yok. Son 3 maça çıkacağız. Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız final ve diğerleri de lig maçları. Önümüzdeki tüm maçları kazanıp, ligi öyle kapatmalıyız. Çünkü bu konuda camiamıza ve taraftarlarımıza bir borcumuz var. Bunu da bu süreçte mutlaka ödemeliyiz" dediği öğrenildi.

FIRSATI KULLANMALIYIZ
Beşiktaş'a 6, Başakşehir'e 3 puan fark atan Fırtına'nın hocası ayrıca, "Rakibimiz, son haftalarda formda. Onlar da bizim gibi, hedefe ulaşmak istiyor. Bu açıdan kolay bir maç olmayacak. Fakat; emeklerimizin karşılığını almaya yakınız. Puan olarak da üçüncülük yolundaki rakiplerimizden öndeyiz. Elimizdeki fırsatı kaçırmamalıyız" uyarısını yaptı.

DOĞAN: TARİHE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kupadaki Beşiktaş finali için, "Final maçına hazırız. 5 dakikada, 37 bin bilet alan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sıra 10. kez kupayı müzemize götürmeye geldi. İnşallah, tarihe şahitlik edeceğiz. Göstereceğiniz desteğe inancımı yineliyor, saygılar sunuyuorum" dedi.

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